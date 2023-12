¿Volverán las corridas de toros a Bogotá?

En diálogo con Mañanas Blu, Carlos Mario Isaza, entregó detalles sobre el futuro de las corridas de toros en Bogotá.

Isaza es quien entabló la acción que, de acuerdo con la determinación del juez, haría que regresaran las corridas de toros a Bogotá. De esta manera, explicó que se trata de un “fallo de primera instancia, que toma varias determinaciones, unas en favor de la tauromaquia y otra que no nos dejó del todo satisfechos”.

Aseguró que las que son a favor de la tauromaquia tienen que ver con la anulación de una disposición que restringía la clase de espectáculos que debían llevarse a cabo en la Plaza de Toros a solo corridas y novilladas. Esa disposición fue anulada por el juez cuarto administrativo en su fallo. La segunda disposición es la que prohibía la utilización de los instrumentos propios de la faena para hacer las corridas.

Cabe recordar que un fallo judicial anuló el Acuerdo 767 de 2020, con el cual el Concejo prohibió el uso de elementos que hirieran al animal durante la corrida.

Hay que tener en cuenta que ayer Andrea Padilla, senadora de Alianza Verde, habló sobre el acuerdo y lo que esto significa para la ciudad.

“Entonces me parece muy difícil que puedan adjudicar de la temporada de toros que no creo porque él es coautor del y la corporación taurina tiene la intención, usted dice, no dan los tiempos”, dijo.

Escuche aquí la entrevista: