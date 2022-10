Vuelve y juega: a los gritos terminó audiencia de Comisión de Paz del Congreso

Publicidad

Menos de una semana después del vergonzoso ‘agarrón’ que protagonizaron congresistas de la Comisión de Paz por la intervención de la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), quien llamó “narcoterrorista” al también senador Pablo Catatumbo (Farc), esa célula legislativa protagonizó un nuevo enfrentamiento.

Esta vez la pelea la originó la intervención del abogado Sergio Alzate, de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, quien afirmó en una audiencia pública sobre la Jurisdicción Especial de Paz que habría desconocimiento de un sector de las víctimas por parte de congresistas de oposición, específicamente de la representante Ángela María Robledo, de Colombia Humana.

Inmediatamente, la congresista tomó un micrófono y pidió respeto por su trabajo y, a partir de ese momento, empezó una confrontación verbal, que dejó a las víctimas en el centro del agarrón.

Le puede interesar: Paloma Valencia llamó narcoterrorista a Catatumbo y armó trifulca en Comisión de Paz

Publicidad

La exsenadora Sofía Gaviria, recientemente designada como embajadora de Colombia en Suiza, y quien ha liderado la mencionada organización de víctimas de la exguerrilla, agitó el ya caldeado ambiente.

La representante Robledo, por su parte, indicó que el abogado Alzate la ofendió y explicó el trabajo que ha adelantado a favor de las víctimas del conflicto.

Publicidad

“Llevo años trabajando por todas las víctimas; esto no puede convertirse en un espacio de odio. Ese señor ni siquiera es víctima. Tomé nota de todo lo que dijeron las mujeres de la Rosa Blanca y todo me duele, para que de alguna manera insinúe que soy una victimaria”, precisó la parlamentaria.

Después del episodio, varios congresistas y otros grupos de víctimas se retiraron del recinto, mientras que el abogado Alzate negó haber sugerido que Robledo es victimaria y dijo que al finalizar ofreció excusas por el que llamó un “malentendido”.

“No entiendo en qué la ofendí. Le pedí disculpas, pero en ningún momento la irrespeté. He ido a sus audiencias y la he felicitado por su trabajo”, indicó.

La Policía tuvo que intervenir para recuperar el orden en el lugar.

Publicidad