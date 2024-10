Vuelven a denunciar a magistrada JEP Sandra Castro por presunto acoso laboral; hay 5 casos

Hace un tiempo, Blu Radio reveló tres denuncias que llegaron a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra la magistrada Sandra Castro, quien es presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en la JEP. Las denuncias son de funcionarias que han trabajado en el despacho de Castro o han tenido funciones en la jurisdicción en las que ella termina siendo su jefe. En estos documentos, acusan a la magistrada por presunto acoso laboral, incluso, mencionan que durante el tiempo que estuvieron trabajando en el despacho, o en funciones a cargo de Castro, empezaron a tener problemas de ansiedad, depresión y otras enfermedades que afectan la salud mental de las denunciantes y de quienes están dispuestos a asistir como testigos en este proceso.

Sin embargo, en los últimos días llegaron otras dos denuncias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, también contra la magistrada Sandra Castro por presunto acoso laboral. El primer caso es de una exfuncionaria de la jurisdicción, que empezó a laborar en el despacho de Castro el 4 de noviembre de 2020. Según el documento radicado ante la Comisión, empezó a notar que la magistrada "se encargaba de dañar la reputación de las personas que habían salido del despacho e incluso de algunas que estaban, y que por alguna razón tenía la intensión de declararlas insubsistentes".

Uno de los casos que menciona la denunciante, cuyo nombre se mantendrá en reserva, es el de una compañera quien se había enfermado de COVID 19. Según el relato de la mujer que hace la denuncia, la magistrada habría dicho que esta funcionaria no estaba enferma, pues habría visto una foto de ella en la red social Instagram con su novio, por esto, le habría pedido realizar labores mientras estaba incapacitada.

"Cualquiera que hubiera siquiera cruzado palabra con la compañera por teléfono, como yo lo hacía, se hubiera dado cuenta que ella estaba realmente enferma, pues en su voz se notaba la dificultad que ella tenía para respirar. Adicionalmente, Viviana contaba con el resultado positivo de la prueba del COVID y con su respectiva incapacidad. Mientras la compañera estaba enferma, recuerdo que llegó una acción de tutela de uno de los casos que ella tenía asignados, y sin importarle lo enferma que estaban, la obligó a dar respuesta a la misma", señala la denuncia.

Publicidad

En el mismo sentido la denunciante asegura que fue testigo de un trato indigno hacia otros funcionarios y menciona un caso en el que Castro habría realizado una reunión por la plataforma Teams y había pedido a los demás compañeros del despacho presentar quejas orales contra una funcionara a la cual la magistrada quería declarar como insubsistente.

"La magistrada pidió a todos los del despacho que presentáramos quejas orales en contra de la compañera para soportar su salida de la JEP. La magistrada logró el objetivo de la reunión y cuando yo pedí el uso de la palabra para indicar que si el día que ella no contestó el teléfono, alguien le hubiera dicho que le iban a pedir número, probablemente ella hubiera estado pendiente, lo único que gané fue la interrupción de la magistrada para conllevar nuevamente al fin de ese encuentro por Teams que era solo elevar inconformidades de la compañera Erika. Valga la pena aclarar que Erika también trabajaba horas extras y que ese fue un día que excepcionalmente no estuvo disponible en horas NO laborales", asegura en la denuncia.

Publicidad

Además, menciona que mientras estuvo en el despacho vio que una compañera renunció en tres ocasiones, la mujer que presentó estas renuncias habría tomado pastillas para dejar de dormir y poder cumplir con las metas que habría pedido la magistrada, pero además, estaba asistiendo también a terapias psiquiátricas.

"Eso era lo que más me angustiaba, máxime cuando en una conversación con la compañera vía WhatsApp del 17 de noviembre de 2021 ella, después de uno de los mensajes de la magistrada así de desesperada como yo, indicó a las 9:25 a.m. que creía que le tocaba volver a tomar pastillas para no dormir, lo que mostraba que ya era habitual para poder cumplir con las metas exigidas en ese despacho", se lee en la denuncia.

En este caso, la denunciante aportó la conversación con la funcionaria en la que quedaba en evidencia el tema de las pastillas. Por otro lado, en el documento la denunciante asegura que al parecer Castro enviaba mensajes constantemente recordando las metas por cumplir, que cada vez habrían sido más exigentes, una situación que generó estrés en la denunciante y algunos problemas de salud.

"Este mes fue un mes de angustia, pues los constantes mensajes de la magistrada recordándonos día a día las metas por cumplir solo generaban nerviosismo y más estrés en las personas que a diario nos esforzábamos por cumplir. A este punto yo no aguantaba más estar en ese despacho, todos los días al llegar a mi casa lloraba y gritaba en el baño de mi casa. Me sentía desmotivada y aburrida, con miedo de ir a trabajar", agrega en el documento.

Publicidad

En este caso se agregaron pantallazos en los que la magistrada habría escrito en horario no laboral y a altas horas de la noche, este tema habría llevado a la funcionaria a renunciar, sin embargo, el día en que fue a presentar la renuncia la magistrada no la atendió, pues afirmaba que estaba muy ocupada para ello y horas después, fue declarada insubsistente.

"Me imaginé que la magistrada me iba a declarar insubsistente, como había hecho con varios funcionarios del despacho, ante lo cual le tomé una foto a mi carta de renuncia y se la envíe al correo de ella y al de talento humano, siendo esto más o menos 2:30 pm. A las 4:40 pm fui notificada por parte de la oficina de talento humano de la declaratoria de insubsistencia. Una vez fuera, la magistrada le dijo a la compañera, refiriéndose a mí lo siguiente: “Ella fue muy bruta! Ya me habían dicho que ella estaba buscando trabajo y ahora por bruta, nadie le va a dar trabajo”, dice el documento.

Publicidad

La denunciante pide a la Comisión de Disciplina Judicial la acumulación de quejas, teniendo en cuenta las otras denuncias que se han presentado. También que se impongan las sanciones correspondientes.

Caso 2

El segundo caso es de otra mujer que empezó a trabajar en la JEP en 2021, y quien es la mujer a quien Castro habría hecho trabajar aún con una incapacidad de COVID 19. La prueba COVID habría arrojado un resultado positivo el 8 de abril de 2021; además tuvo complicaciones de salud como fiebre, vomito, malestar estomacal y dificultad para respirar, entre otros.

"Cabe resaltar, que fue una época en la que no había urgencias por la pandemia, tuve todos los síntomas: fiebre, vomito, malestar estomacal, dificultad para respirar, órganos internos inflamados; no podía comer, dormir, caminar o estar sentada. No obstante, la Dra. Sandra J. Castro hizo caso omiso, y me tenía trabajando al nivel de mis compañeros, inclusive horas extras del horario laboral, situación que le consta a mi compañera, quien me llamaba constantemente para ver mi estado de salud", dice en la denuncia.

En el mismo sentido, y debido a las complicaciones que tenía en su salud la funcionaria, le pidió a la magistrada que le asignara una de sus labores a otro compañero, pero la respuesta habría sido negativa.

Publicidad

"El 14 de abril de 2021 ya me encontraba muy delicada de salud, no podía estar sentada dado que mi cuerpo estaba descompensado por el COVID-19, se recibió una acción de tutela de un proceso a mi cargo por lo cual la magistrada Sandra Castro Ospina me tuvo trabajando hasta las 12:00 a.m., aun sabiendo que el médico estaba en mi casa, que mis condiciones de salud no eran óptimas y que no podía contener el vómito, malestar estomacal y tenía escalofríos por la fiebre. Recuerdo que le manifesté que le pidiera colaboración a algún compañero y su respuesta fue que ellos no debían hacer mi trabajo", dice en la denuncia.

La mujer que denuncia el caso le envió la incapacidad a la magistrada y Castro la habría eliminado de los grupos de trabajo tanto en la plataforma Teams como en WhatsApp.

Publicidad

"La magistrada Sandra J. Castro Ospina procedió a eliminarme de todos los grupos de trabajo de Teams y WhatsApp, por lo que entendí que debía pedir mi renuncia, puesto que de lo contrario cumpliría su amenaza de declararme insubsistente; dado que días anteriores había recibido una llamada donde me expresaba que mi rendimiento no era el mejor, que debería pasar mi renuncia porque ella podía declararme insubsistente", agrega en la denuncia.

Por último, asegura que mientras estuvo incapacitada siguió recibiendo mensajes en los que le pedían información sobre diferentes temas, sin embargo, ella se negó a entregarla debido a que no contaba con las condiciones de salud para realizar sus labores. En este caso y para soportar la denuncia, la mujer aportó los mensajes y las incapacidades, por eso pide que se acumulen las quejas contra Castro y que se tomen las medidas correspondientes, además, asegura que tuvo que asistir a terapias psicológicas por esta situación.

"En el mes de mayo de 2021 empecé terapia con la Psicóloga (nombre de la terapeuta), con la cual duré aproximadamente seis meses, puesto que mi salud mental y mi estado emocional estaba afectado, y en ese proceso para sentirme mejor y cerrar el ciclo me dijo que enviara un correo de agradecimiento a la Dra. Sandra J. Castro Ospina, donde le expresaba que debí aprovechar mejor la oportunidad y la admiración y respeto que tenía sobre ella”, finaliza en la denuncia.

Respuesta magistrada Sandra Castro

Blu Radio buscó a la magistrada Sandra Castro para que respondiera a las denuncias en su contra, sin embargo, al momento de publicar esta nota no se obtuvo ninguna respuesta por parte de la magistrada.