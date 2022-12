Ya dimos primeros pasos para iniciar colaboración de Hurtado en chuzadas: fiscal

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, confirmó en entrevista exclusiva con Mañanas BLU de Blu Radio que ya está en marcha el proceso de colaboración de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado en la investigación enmarcada en las chuzadas.



“Iniciamos un proceso preliminar, no se ha iniciado formalmente un proceso de colaboración propiamente con María del Pilar Hurtado pero ya hemos dado los primeros pasos para iniciar ese proceso de colaboración”, confesó el fiscal. (Lea también: En la C. Constitucional no hay fichas de nadie: fiscal sobre magistrado Rojas )



Según Montealegre, aunque actualmente la Fiscalía sigue “en etapa previa”, María del Pilar Hurtado hasta el momento tiene total voluntad de iniciar el proceso de colaboración.



En ese sentido, el jefe del ente de investigación confió en que gracias a la ayuda de Hurtado, se cierre el capítulo de las chuzadas en el país. (Lea también: Santos no necesita permiso para autorizar viajes a Timochenko y Gabino: fiscal )



“Podría aplicarse por favorabilidad las leyes anteriores en materia de colaboración para personas que hayan sido condenadas y tenemos fe en que como producto de ese proceso de colaboración con María del Pilar Hurtado podamos cerrar definitivamente en el país el caso de las chuzadas que tanto daño institucional le produjo a Colombia”, agregó.



Finalmente, desmintió las denuncias públicas hechas por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe en torno a supuestas presiones de la Fiscalía a María del Pilar Hurtado para iniciar ese proceso de colaboración. (Lea también: Diálogos tienen que culminar con un gran rediseño institucional: fiscal general )



“Invito al presidente Uribe a que entregue las pruebas de que la Fiscalía ha coaccionado a María del Pilar Hurtado para que entre en un proceso de colaboración, la Fiscalía nunca ha actuado así (…) María del Pilar Hurtado se encuentra en la Fiscalía por una petición expresa de ella”, finalizó.