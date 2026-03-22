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Blu Radio  / Nación  / Ya son doce días del cierre indefinido del puente internacional de Rumichaca, frontera con Ecuador

Ya son doce días del cierre indefinido del puente internacional de Rumichaca, frontera con Ecuador

Se cumplen doce días del cierre indefinido del puente internacional de Rumichaca, frontera entre Colombia y Ecuador

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