Yo solo quería abrazarlo: niño al que Maradona agredió en Bogotá

Santiago Palencia, el niño de 14 años a quien agredió Maradona en el partido por la paz, jugado la semana pasada, dijo en Mañanas BLU que su sueño era abrazar al exfutbolista.



“Yo estaba en gramilla y cuando estaba dando la vuelta olímpica lo fui a abrazar y como la Policía estaba empujando”, dijo al relatar cómo sucedieron los hechos.



El niño, quien dijo que respira fútbol, indicó que estuvo más de cuatro horas en el hotel donde se hospedaba en Bogotá esperando un autógrafo y fue allí donde se tomó la foto donde el deportista le ofreció disculpas. Vea también: Maradona pide perdón al niño que golpeó tras partido por la paz



“Yo hablé con uno de la seguridad de él y le comenté lo que había pasado y fue ahí donde me recogieron, me recogieron, nos dieron comida, mientras lo esperábamos”, manifestó.



Las disculpas de Maradona.



El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona pidió este miércoles perdón a Santiago Palencia, un niño de 14 años al que agredió el pasado viernes tras un partido benéfico por la paz en Colombia jugado en Bogotá. Vea también: Video: Maradona pateó a un hincha en medio del partido por la paz



En un video que fue distribuido a través del sitio web del diario As en Colombia, puede verse como el astro del balompié pide perdón al menor a quien espeta: "perdóname, papá. Con el tumulto de gente que había, no sabía que eras vos. Yo vi sacar toda la gente y, cuando te vi, te agarré de atrás".



El argentino le firmó un balón al joven con una dedicatoria que reza "con cariño para Santi" y le dijo que a partir de ahora cada vez que visite Colombia le invitará a donde esté y jugarán fútbol juntos.



