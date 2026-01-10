¿Cómo se negociará el petróleo en Venezuela? Noticias de la Mañana, 10 de enero de 2026

Este sábado, 10 de enero de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- El presidente de Colombia Gustavo Petro se reunirá en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Donald Trump la primera semana de febrero, según lo confirmado por el mismo Trump.
- El presidente Gustavo Petro invitó a la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez a actuar contra el narcotráfico tras la convocatoria de 'alias Iván Mordisco' a los grupos armados a unirse por las suspuestas agresiones de Estados unidos a Venezuela.
- El presidente estadounidense Donald Trump se reunió con empresarios petroleros para negociar el sistema petrolero en Venezuela.
- Un juez negó la tutela interpuesta por Paloma Valencia y varios congresistac en contra de la emergencia económica, al considerarla improcedente.
- La tarifa de TransMilenio quedó fijada en $ 3.550 pesos para 2026.
