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Operativo internacional deja un capturado por homicidio: Noticias de la Mañana, 27 de junio de 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 27 de junio de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jun, 2026

Este sábado, 27 de junio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Fue capturado en el aeropuerto de Quito, Ecuador, el ciudadano británico Matthew Foster-Smith, quien era buscado por las autoridades desde hace una semana por el crimen de la modelo cucuteña Natalia Villalba.
  • El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior de su gobierno.

  • Los partidos que pasarán a la oposición, tras la derrota en las elecciones presidenciales, comenzaron su proceso de reorganización de cara a los comicios regionales de 2027.

    Escuche el programa completo aquí:

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