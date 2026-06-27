Operativo internacional deja un capturado por homicidio: Noticias de la Mañana, 27 de junio de 2026

Actualizado: 27 de jun, 2026
Este sábado, 27 de junio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Fue capturado en el aeropuerto de Quito, Ecuador, el ciudadano británico Matthew Foster-Smith, quien era buscado por las autoridades desde hace una semana por el crimen de la modelo cucuteña Natalia Villalba.
- El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior de su gobierno.
Los partidos que pasarán a la oposición, tras la derrota en las elecciones presidenciales, comenzaron su proceso de reorganización de cara a los comicios regionales de 2027.
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