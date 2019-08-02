Blu Radio Amsterdam
Una de las ciudades más turísticas del mundo ya no aguanta a visitantes: insólita demanda
Se impuso medidas para reducir las molestias en el centro histórico, lo que incluyó multas por fumar marihuana, prohibición de beber alcohol y campañas destinadas a grupos que van de fiesta a la ciudad
Habitante de calle devuelve billetera con 2.000 euros encontrada en tren de Ámsterdam
Hadjer Al Ali, demostró su civismo al devolver una billetera con 2.000 euros que encontró en un tren de Ámsterdam, siendo recompensado por las autoridades locales por su honestidad.
Nicki Minaj fue detenida en el aeropuerto de Ámsterdam por supuesta posesión de drogas
Durante el intercambio verbal, Minaj alegó que la seguridad del aeropuerto le pidió que hiciera una "declaración sin ningún abogado presente".
Alcaldesa de Ámsterdam considera legalizar la cocaína para combatir el narcotráfico
Propuso que la cocaína pueda obtenerse a través de farmacias o el sistema médico, argumentando que la actual estrategia de represión no está funcionando.
Una 'biblioteca de ropa', estrategia de Países Bajos contra la contaminación textil
Una singular "biblioteca" en Ámsterdam no presta libros o películas, sino vestidos, camisas, abrigos u otras prendas de calidad como una forma de hacer frente al impacto medioambiental del sector textil.
Determinan lugar en Ámsterdam donde autorizarán un controvertido “centro erótico”
Dirigentes municipales de Ámsterdam determinaron el lugar donde deben construir un polémico "centro erótico", llamado a sustituir a unas cien vitrinas del conocido Barrio Rojo de la ciudad neerlandesa.
Detienen a famoso actor japonés de "kabuki" por suicidio de su madre
Ichikawa, de 47 años, es una estrella del teatro clásico japonés y ha actuado en Londres, Ámsterdam y la Ópera de París.
Incautado más de un kilo de cocaína en Medellín que estaba camuflado en muestras de sangre
Al hacer las pruebas de laboratorio se comprobó que eran 1,6 kilos de cocaína.
Pesca de bicicletas: la labor con la que se recuperan al menos 15.000 ciclas de los canales de Ámsterdam
Los canales de Ámsterdam, en Países Bajos, a diario se tienen que someter a limpieza por la gran cantidad de bicicletas que terminan en las profundidades
¿La voz se hereda? Un nuevo estudio comprobó que el entorno y la genética influyen
Una investigación dirigida por la Universidad de Barcelona, en España, y la Universidad Libre de Ámsterdam, Países Bajos, descubrió que la voz de las personas se ve influenciada por el entorno y las costumbres