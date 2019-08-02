En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Cancelan concierto Kendrick Lamar
Pacto Histórico
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Amsterdam

Amsterdam

  • Amsterdam _AFP.jpg
    Ámsterdam
    Foto: AFP
    Turismo

    Una de las ciudades más turísticas del mundo ya no aguanta a visitantes: insólita demanda

    Se impuso medidas para reducir las molestias en el centro histórico, lo que incluyó multas por fumar marihuana, prohibición de beber alcohol y campañas destinadas a grupos que van de fiesta a la ciudad

  • Tren de Amsterdam
    Blu Radio - AFP
    Blu Radio - AFP
    Mundo

    Habitante de calle devuelve billetera con 2.000 euros encontrada en tren de Ámsterdam

    Hadjer Al Ali, demostró su civismo al devolver una billetera con 2.000 euros que encontró en un tren de Ámsterdam, siendo recompensado por las autoridades locales por su honestidad.

  • Nicki Minaj
    Nicki Minaj /
    Foto: AFP
    Mundo

    Nicki Minaj fue detenida en el aeropuerto de Ámsterdam por supuesta posesión de drogas

    Durante el intercambio verbal, Minaj alegó que la seguridad del aeropuerto le pidió que hiciera una "declaración sin ningún abogado presente".

  • Una señal que advierte a las personas sobre una multa de 100 euros si son sorprendidas comprando drogas a traficantes callejeros, se muestra en el centro de Ámsterdam, el 4 de abril de 2024.
    Ámsterdam
    Foto: AFP
    Mundo

    Alcaldesa de Ámsterdam considera legalizar la cocaína para combatir el narcotráfico

    Propuso que la cocaína pueda obtenerse a través de farmacias o el sistema médico, argumentando que la actual estrategia de represión no está funcionando.

  • Ropa referencia
    Ropa referencia
    Foto: AFP, referencia
    Mundo

    Una 'biblioteca de ropa', estrategia de Países Bajos contra la contaminación textil

    Una singular "biblioteca" en Ámsterdam no presta libros o películas, sino vestidos, camisas, abrigos u otras prendas de calidad como una forma de hacer frente al impacto medioambiental del sector textil.

  • Antifaz
    Foto: AFP
    Mundo

    Determinan lugar en Ámsterdam donde autorizarán un controvertido “centro erótico”

    Dirigentes municipales de Ámsterdam determinaron el lugar donde deben construir un polémico "centro erótico", llamado a sustituir a unas cien vitrinas del conocido Barrio Rojo de la ciudad neerlandesa.

  • Ennosuke Ichikawa.jpg
    Ennosuke Ichikawa
    Foto: AFP
    Mundo

    Detienen a famoso actor japonés de "kabuki" por suicidio de su madre

    Ichikawa, de 47 años, es una estrella del teatro clásico japonés y ha actuado en Londres, Ámsterdam y la Ópera de París.

  • Cocaína
    Cocaína
    Foto: AFP
    Nación

    Incautado más de un kilo de cocaína en Medellín que estaba camuflado en muestras de sangre

    Al hacer las pruebas de laboratorio se comprobó que eran 1,6 kilos de cocaína.

  • Bicicletas Ámsterdam
    Blu Radio
    TIMOTHY CLARY/AFP
    Mundo

    Pesca de bicicletas: la labor con la que se recuperan al menos 15.000 ciclas de los canales de Ámsterdam

    Los canales de Ámsterdam, en Países Bajos, a diario se tienen que someter a limpieza por la gran cantidad de bicicletas que terminan en las profundidades

  • Cantante
    Blu Radio
    DAVID BANKS/Getty Images via AFP
    Mundo

    ¿La voz se hereda? Un nuevo estudio comprobó que el entorno y la genética influyen

    Una investigación dirigida por la Universidad de Barcelona, en España, y la Universidad Libre de Ámsterdam, Países Bajos, descubrió que la voz de las personas se ve influenciada por el entorno y las costumbres

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad