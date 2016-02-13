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Blu Radio  / Dimitri Medvedev

Dimitri Medvedev

Sinner
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Jannik Sinner igualó el récord de Djokovic y avanzó a cuartos en Roma

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Medvedev estará fuera de las canchas por dos meses debido a una hernia

Medvedev, de 26 años, fue número uno del ránking durante un mes, entre febrero y marzo de este año.

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Nación

El mundo ha entrado en una nueva Guerra Fría, dice primer ministro ruso

El primer ministro ruso Dimitri Medvedev estimó este sábado que las relaciones ruso-occidentales habían entrado en una "nueva Guerra Fría".

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