Jannik Sinner igualó el récord de Djokovic y avanzó a cuartos en Roma

SJannik Sinner continúa su buena racha y consigue avanzar en Roma, con unos números que están próximos a inscribirse en la historia. Este martes, en el Foro Itálico, el número uno del mundo jugó contra su compatriota Andrea Pellegrino, número 155 del ranking, en los octavos de final de la competencia. Pellegrino, previo a este partido en el Masters 1000 de Roma, había conseguido la primera victoria de su carrera en un Masters 1000.

Jannick Sinner igualó a Djokovic

En un partido que duró una hora y 29 minutos, y que terminó con parciales de 6-2 y 6-3, Sinner llegó a su victoria consecutiva número 31 en un Masters 1000. Después de la derrota, Pellegrino elogió a Sinner: “La gente quizá no se da cuenta de hasta qué punto es difícil ser competitivo en tenis día tras día, porque hay tantas variables y este chico de 24 años ha ganado los últimos cinco Masters 1000, no ha perdido un partido desde hace tres meses”.

Foro itálico de Roma/AFP Tiziana FABI / AFP

Con esta victoria, Sinner igualó el récord de Novak Djokovic y avanzó a cuartos de final. El próximo jueves 14 de mayo jugará contra el ruso Andrey Rublev, número 14 del mundo. Estos dos tenistas se han enfrentado en diez ocasiones y Rublev solo ha derrotado al italiano una vez, el 10 de agosto de 2024, en el Masters 1000 de Montreal, Canadá. Este año, Jannik Sinner ha ganado Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.



Estos fueron los otros resultados de la jornada

Eentretanto, el joven español de 19 años Rafael Jódar venció 6-1 y 6-4 al estadounidense Learner Tien. En cuartos de final se medirá contra el italiano Luciano Darderi, número 20 del mundo, quien eliminó al alemán Alexander Zverev, número 3 del ranking. La otra llave de cuartos de final será entre el noruego Casper Ruud y Karén Jachanov. Ambos partidos se definirán mañana miércoles 13 de mayo. Por último, el ganador entre el argentino Thiago Agustín Tirante, número 69 del ranking ATP, y el ruso Daniil Medvedev se medirá contra el español Martín Landaluce.