En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pensiones
Bombardeo al ELN
Hantavirus
Germán Vargas Lleras
Ricardo Roa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Jannik Sinner igualó el récord de Djokovic y avanzó a cuartos en Roma

Jannik Sinner igualó el récord de Djokovic y avanzó a cuartos en Roma

El italiano avanzó a cuartos de final del ATP de Roma tras vencer a Andrea Pellegrino e igualar el récord de 31 victorias consecutivas en torneos Masters 1000.

Sinner
AFP
Tiziana FABI / AFP
Por: Gerardo Sojo
|
Actualizado: 12 de may, 2026

SJannik Sinner continúa su buena racha y consigue avanzar en Roma, con unos números que están próximos a inscribirse en la historia. Este martes, en el Foro Itálico, el número uno del mundo jugó contra su compatriota Andrea Pellegrino, número 155 del ranking, en los octavos de final de la competencia. Pellegrino, previo a este partido en el Masters 1000 de Roma, había conseguido la primera victoria de su carrera en un Masters 1000.

Lea también:

  1. Laporta confirma ruptura total entre Barcelona y Real Madrid: "Rotas, totalmente"
    Laporta confirma ruptura total entre Barcelona y Real Madrid
    EFE
    Fútbol

    Florentino Pérez acusa al Barcelona de "enriquecer árbitros": el club catalán respondió

Jannick Sinner igualó a Djokovic

En un partido que duró una hora y 29 minutos, y que terminó con parciales de 6-2 y 6-3, Sinner llegó a su victoria consecutiva número 31 en un Masters 1000. Después de la derrota, Pellegrino elogió a Sinner: “La gente quizá no se da cuenta de hasta qué punto es difícil ser competitivo en tenis día tras día, porque hay tantas variables y este chico de 24 años ha ganado los últimos cinco Masters 1000, no ha perdido un partido desde hace tres meses”.

Foro itálico de Roma
Foro itálico de Roma/AFP
Tiziana FABI / AFP

Con esta victoria, Sinner igualó el récord de Novak Djokovic y avanzó a cuartos de final. El próximo jueves 14 de mayo jugará contra el ruso Andrey Rublev, número 14 del mundo. Estos dos tenistas se han enfrentado en diez ocasiones y Rublev solo ha derrotado al italiano una vez, el 10 de agosto de 2024, en el Masters 1000 de Montreal, Canadá. Este año, Jannik Sinner ha ganado Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

Estos fueron los otros resultados de la jornada

Eentretanto, el joven español de 19 años Rafael Jódar venció 6-1 y 6-4 al estadounidense Learner Tien. En cuartos de final se medirá contra el italiano Luciano Darderi, número 20 del mundo, quien eliminó al alemán Alexander Zverev, número 3 del ranking. La otra llave de cuartos de final será entre el noruego Casper Ruud y Karén Jachanov. Ambos partidos se definirán mañana miércoles 13 de mayo. Por último, el ganador entre el argentino Thiago Agustín Tirante, número 69 del ranking ATP, y el ruso Daniil Medvedev se medirá contra el español Martín Landaluce.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Roma

Dimitri Medvedev

Tenis

Novak Djokovic

ATP

Publicidad

Publicidad

Publicidad