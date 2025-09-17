Blu Radio Efecto Eureka: conversaciones entre neurociencia y literatura
Efecto Eureka: conversaciones entre neurociencia y literatura
El amor por Darío Sztajnszrajber
Llegamos al final de la temporada de #EfectoEureka, nuestras conversaciones entre neurociencia y literatura fueron por caminos inesperados. Hablamos sobre el amor, el duelo, los animales, las palabras y las formas de nuestro cerebro para entender la ficción. Cada uno de los invitados e invitadas dejó más preguntas que respuestas y ese fue desde un inicio nuestro ideal: cerciorarnos de que no todo esta resuelto. Para el final dejamos al sentimiento fundador: el amor (¿o el desamor?). El filósofo y escritor argentino Darío Sztajnszrajber exploró junto a nosotros los mitos del amor tradicional y las trampas de nuestras narrativas del afecto y las emociones. Pero no se equivoquen, no es un episodio en el que salgamos defraudados del querer, todo lo contrario, nos dio el espacio para pensarnos en vínculos justos, solidarios y tiernos. 🙏 Agradecimiento especial a Hernando Santamaría, director del doctorado de neurociencia de la Pontifica Universidad Javeriana y al Laboratorio de Cognición, Neurociencia y Contexto, de la misma universidad. 🎙️ En la conducción: Camila Builes y Hernando Santamaría 🎶 Música: Surmelodía Municipal 🎛️ Producción y montaje: Alejandro Rodríguez Salinas.
La ficción por Leonardo Valencia
En este episodio hablamos con el escritor ecuatoriano Leonardo Valencia sobre la ficción y las formas en las que el cerebro encara la creatividad. ¿Quiénes somos cuando escribimos? ¿Cuáles son las historias que debemos escribir? Más allá de apreciaciones subjetivas, la literatura y la neurociencia pueden darnos luces sobre las posibles respuestas a esas preguntas. Valencia en la actualidad vive en Quito, donde es profesor de literatura y coordinador de la Maestría en Literatura y Escritura Creativa de la Universidad Andina Simón Bolívar.
La migración, por Víctor Alarcón
Ya dijo Jorge Drexler en una canción "Si quieres que algo se muera, déjalo quieto". Esta es la premisa de la conversación con el escritor venezolano Víctor Alarcón. Las formas en las que el cerebro y el lenguaje se expanden y se contraen cuando migramos terminan siendo definitivas, no solo en procesos creativos sino en nuestra propia manera de identificarnos. Alarcón, que ha migrado a Colombia, explora las palabras, los relatos y las narrativas de quienes como él han dejado su país y han tenido que renacer y aprehender en otra lengua.
La rabia por Guillermo Arriaga
En este nuevo capítulo de #EfectoEureka hablamos con el escritor y cineasta mexicano Guillermo Arriaga. En una conversación sumida en la naturaleza, la escritura, la monstruosidad y la rabia, Arriaga cuenta acerca de su proceso de escritura, los personajes fascinantes, la relación que tiene con los animales a través de la caza y la necesidad de incomodar con la literatura.
El dolor por Rosa Montero
La escritora española habla en este capítulo sobre el duelo y el dolor y cómo la literatura nunca ha estado al margen de la ciencia para tratar de entender lo que pasa dentro de nosotros cuando sufrimos una pérdida. Montero ha sido una estudiosa de la creación y de sus procesos y en muchos de sus libros la duda por la creatividad se ha vislumbrado.
Jorge Volpi y la alucinación controlada
En este capítulo Jorge Volpi habla de su particular interés por el cerebro y la neurociencia. Cómo las preguntas sobre nuestra estructura mental lo han llevado a construir libros y personajes que se preguntan cada vez más por sus formas íntimas. Este escritor, además, hace una disertación sobre lo que significa la ficción en el cerebro humano.
La enfermedad por Jacqueline Goldberg
En este capítulo de Efecto Eureka hablamos con la poeta Jacqueline Goldberg sobre el temblor de la escritura y la enfermedad. Cómo el cuerpo traspasa lo físico y anatómico y se convierte también en una posición creativa.
Las palabras y Mariano Sigman
En este capítulo de Efecto Eureka nos acompañó el neurocientífico y escritor Mariano Sigman. El argentino habló con nosotros del poder las historias y cómo las palabras ocurren en nuestro cerebro de formas que no sospechamos. Escuche este capítulo sobre pájaros, narraciones y lenguaje.
Ricardo Ospina y las 'fake news'
En este capítulo de Efecto Eureka hablamos con Ricardo Ospina, uno de los periodistas más reconocidos de Colombia, sobre las noticias falsas ('fake news') y cómo el paradigma del periodismo se ha transformado a partir de la lucha en contra de las narrativas basadas en el odio o en mentiras. ¿Qué producen las noticias falsas en el cerebro? ¿Quiénes reproducen este tipo de información? Entiéndalo en este Efecto Eureka.
Gina Saraceni y el animal en el lenguaje
En este capítulo de Efecto Eureka la académica y poeta venezolana Gina Saraceni hace una disertación sobre la animalidad en el lenguaje y en la creación. ¿Qué son los animales más allá de figuras vivas o metafóricas? Junto a la neurociencia y la literatura, las preguntas sobre cómo nos relacionamos entre nosotros y nuestras ideas intentarán ser resueltas. Este capítulo es una apertura a una curiosidad mayor.