Hepatitis aguda infantil
Este es el primer país del mundo en eliminar VIH, sífilis y hepatitis B de madre a hijo
Este logro, que mantiene la tasa de transmisión por debajo del 2 %, se produce en un momento clave para el movimiento global de eliminación de la transmisión de madre a hijo de VIH, sífilis y hepatitis.
Suben a 920 los casos de hepatitis infantil de origen desconocido en 33 países
Los primeros casos de hepatitis infantil fueron detectados en el Reino Unido a inicios de abril en niños menores de diez años y sin problemas de salud.