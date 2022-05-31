En vivo
  • Detección del VIH
    Detección de VIH
    Foto: AFP, referencia
    Salud

    Este es el primer país del mundo en eliminar VIH, sífilis y hepatitis B de madre a hijo

    Este logro, que mantiene la tasa de transmisión por debajo del 2 %, se produce en un momento clave para el movimiento global de eliminación de la transmisión de madre a hijo de VIH, sífilis y hepatitis.

  • Niña
    Niña
    Foto: AFP
    Salud

    Suben a 920 los casos de hepatitis infantil de origen desconocido en 33 países

    Los primeros casos de hepatitis infantil fueron detectados en el Reino Unido a inicios de abril en niños menores de diez años y sin problemas de salud.

