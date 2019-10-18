En vivo
  • Reconocida marca de talcos
    Demanda contra reconocida marca de talcos
    Foto: AFP
    Salud

    Demandan a famosa marca de talcos por casos de cáncer: alegan que contiene amianto

    El talco ha sido clasificado desde julio de 2024 como probablemente cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

  • Adhesivo tópico.png
    Adhesivo tópico - Imagen de referencia
    Salud

    Nuevos adhesivos tópicos revolucionan el cierre de heridas: así funcionan

    Hoy la medicina avanza hacia soluciones menos invasivas y más estéticas, como los adhesivos tópicos, una innovación que podría cambiar la forma como manejamos las heridas quirúrgicas.

  • Kenvue.jpg
    Kenvue //
    Foto: suministrada por prensa
    Economía

    Kenvue se convierte en una compañía autónoma y se separa definitivamente de Johnson & Johnson

    Con presencia y escala global, la compañía proporciona diversificación y equilibrio con más de 22 mil empleados, 25 sitios de fabricación interna; además de 1,200 millones de consumidores en 165 países alrededor del mundo.

  • Talcos de Johnson & Johnson.jpg
    Talcos de Johnson & Johnson
    Foto: AFP
    Salud

    Johnson & Johnson suspende la venta de sus polvos de talco en todo el mundo

    La decisión obedece a miles de demandas de compradores, que aseguran que desarrollaron cáncer por culpa del producto.

  • Vacuna Janssen Foto AFP.jpg
    Vacuna Janssen
    Foto AFP
    Salud

    EE.UU. limita el uso de vacuna de Janssen por riesgo de raros coágulos de sangre

    El cambio se debe al riesgo de desarrollo de un tipo de coágulos raros y peligrosos, denominados trombosis con síndrome de trombocitopenia

  • Vacuna de Moderna.jpg
    Vacuna de Moderna
    Foto: AFP
    Vacunación COVID-19

    Vacuna contra el COVID-19: Estados Unidos aprueba tercera dosis para mayores de 18 años

    El refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 fue concedido para los laboratorios de Pfizer y Moderna. Johnson & Johnson tiene aprobación de segunda dosis.

  • 365539_Medidas contra el COVID-19 en el aeropuerto El Dorado // Foto: AFP
    Medidas contra el COVID-19 // Foto: AFP
    Mundo

    EE.UU. eximirá a niños de requisito de vacuna contra el COVID para entrar al país

    Además los viajeros extranjeros que estén vacunados con la dosis completa tendrán que haberse sometido a un test de coronavirus en los tres días anteriores al viaje y mostrar certificado de vacunación.

  • Vacuna Janssen Foto AFP.jpg
    Vacuna Janssen
    Foto AFP
    Salud

    FDA en Estados Unidos da visto bueno a dosis de refuerzo de vacuna de Janssen y Moderna

    La Administración de Alimentos y Fármacos aprobó las dosis de refuerzos de las vacunas de Moderna y de Johnson & Johnson, así como a la opción de mezclar fórmulas.

  • Joe Biden Foto AFP.jpg
    Joe Biden
    Foto: AFP
    Mundo

    Joe Biden recibirá este lunes su tercera dosis de la vacuna contra COVID-19, confirmó la Casa Blanca

    Biden recibió su primera dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer el 21 de diciembre pasado y una segunda, el 11 de enero.

  • Vacuna de Janssen
    Vacuna de Janssen
    Foto: AFP
    Salud

    ¿Se vacuno con Janssen? Johnson & Johnson dice que una segunda dosis su vacuna aumenta anticuerpos

    Johnson & Johnson indicó también que la efectividad de su vacuna, presentada como monodosis, es de 79 por ciento para prevenir el contagio y de 81 por ciento para casos graves.

