Blu Radio Johnson & Johnson
Johnson & Johnson
-
Demandan a famosa marca de talcos por casos de cáncer: alegan que contiene amianto
El talco ha sido clasificado desde julio de 2024 como probablemente cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
-
Nuevos adhesivos tópicos revolucionan el cierre de heridas: así funcionan
Hoy la medicina avanza hacia soluciones menos invasivas y más estéticas, como los adhesivos tópicos, una innovación que podría cambiar la forma como manejamos las heridas quirúrgicas.
-
Kenvue se convierte en una compañía autónoma y se separa definitivamente de Johnson & Johnson
Con presencia y escala global, la compañía proporciona diversificación y equilibrio con más de 22 mil empleados, 25 sitios de fabricación interna; además de 1,200 millones de consumidores en 165 países alrededor del mundo.
-
Johnson & Johnson suspende la venta de sus polvos de talco en todo el mundo
La decisión obedece a miles de demandas de compradores, que aseguran que desarrollaron cáncer por culpa del producto.
-
EE.UU. limita el uso de vacuna de Janssen por riesgo de raros coágulos de sangre
El cambio se debe al riesgo de desarrollo de un tipo de coágulos raros y peligrosos, denominados trombosis con síndrome de trombocitopenia
-
Vacuna contra el COVID-19: Estados Unidos aprueba tercera dosis para mayores de 18 años
El refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 fue concedido para los laboratorios de Pfizer y Moderna. Johnson & Johnson tiene aprobación de segunda dosis.
-
EE.UU. eximirá a niños de requisito de vacuna contra el COVID para entrar al país
Además los viajeros extranjeros que estén vacunados con la dosis completa tendrán que haberse sometido a un test de coronavirus en los tres días anteriores al viaje y mostrar certificado de vacunación.
-
FDA en Estados Unidos da visto bueno a dosis de refuerzo de vacuna de Janssen y Moderna
La Administración de Alimentos y Fármacos aprobó las dosis de refuerzos de las vacunas de Moderna y de Johnson & Johnson, así como a la opción de mezclar fórmulas.
-
Joe Biden recibirá este lunes su tercera dosis de la vacuna contra COVID-19, confirmó la Casa Blanca
Biden recibió su primera dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer el 21 de diciembre pasado y una segunda, el 11 de enero.
-
¿Se vacuno con Janssen? Johnson & Johnson dice que una segunda dosis su vacuna aumenta anticuerpos
Johnson & Johnson indicó también que la efectividad de su vacuna, presentada como monodosis, es de 79 por ciento para prevenir el contagio y de 81 por ciento para casos graves.