Libros y versos, el corazón de José Asunción Silva
José Asunción Silva y las gotas amargas
Gotas amargas: la poesía como cura desde 1891. Participan el Dr. Hernando Santamaría, Camila Builes y el poeta y médico psiquiatra Lucas Herrera Leiva.
Autopsia al corazón del poeta
Abrir el corazón, tanto en la poesía como en una autopsia, destapar el pecho para que otros examinen lo que sucede dentro. Esto fue lo que pasó en esta conversación entre el doctor Franklin Escobar, el doctor Nelson Tellez Rodríguez y el poeta Rodolfo Ramírez Soto quienes exploran las diferentes versiones de la muerte de José Asunción Silva e indagan en la pregunta de si realmente fue suicidio o si tal vez fue un asesinato.
Preludio de primavera
Esta charla hace un recorrido y enmarca la historia de Rafael Pombo, uno de los poetas más importantes del país y a quien llevamos leyendo por 112 años. La escritura de Pombo ha sido fundamental para la construcción de la literatura colombiana, los poetas Federico Díaz-Granados y Rodolfo Ramírez Soto hacen homenaje al escritor guiando por un camino de letras. Esta conversación fue realizada en la Casa de Poesía Silva y funcionó como una antesala para la Semana Libros y Versos.