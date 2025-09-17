Libros y versos, el corazón de José Asunción Silva

Esta charla hace un recorrido y enmarca la historia de Rafael Pombo, uno de los poetas más importantes del país y a quien llevamos leyendo por 112 años. La escritura de Pombo ha sido fundamental para la construcción de la literatura colombiana, los poetas Federico Díaz-Granados y Rodolfo Ramírez Soto hacen homenaje al escritor guiando por un camino de letras. Esta conversación fue realizada en la Casa de Poesía Silva y funcionó como una antesala para la Semana Libros y Versos.