Manaure
Manaure
Últimas noticias de Manaure, fotos, videos y mucho más contenido.
Ofrecen 70 millones por información sobre los responsables de muerte de turista alemán en La Guajira
El secretario de Gobierno de La Guajira anunció medidas para acompañar a los turistas y locales del departamento y dar con los responsables del crimen.
Congreso aprueba proyecto de reactivación de las Salinas Marítimas de Manaure
La iniciativa fue radicada por el Gobierno Nacional con carácter de urgencia para revertir la situación socioeconómica del departamento y salvaguardar el patrimonio de las comunidades de Manaure.
Cuatro incendios siguen activos en el Cesar: tres de ellos han consumido más de 800 hectáreas
La más reciente emergencia en Cesar se presentó en el cerro La Piedra del municipio de Pueblo Bello, donde una repentina lluvia logró sofocar las llamas. Sin embargo, la situación más compleja se sigue registrando en el municipio de El Copey, donde siguen activos tres focos en los cerros El Pekín y El Peaje.
“Hechos violentos en Manaure no anulan elecciones”: gobernadora de La Guajira
Desconocidos quemaron la sede de la Registraduría en Manaure, La Guajira por descontento ante los resultados de las elecciones regionales.
Video: queman Registraduría de Manaure, en La Guajira; hay al menos dos soldados heridos
Por fortuna, el material electoral de la zona no se encontraba en esa sede de la Registraduría en La Guajira.
Ladrones asesinaron en Manaure a Sergio Roca, excampeón panamericano y suramericano de pesas
Sergio Roca salía de su casa en la madrugada de este jueves, cuando dos personas lo sorprendieron en la puerta de su vivienda, lo robaron y lo mataron.
Ocho niños, intoxicados en La Guajira tras consumir galletas con marihuana
Los hechos ocurrieron en un colegio de Manaure.
Ascienden a cuatro los niños muertos por desnutrición esta semana
Este viernes falleció otra menor de 2 años de edad en la clínica de Maicao, donde llevaba 22 días recluida.
Santos anuncia medidas para contrarrestar crisis humanitaria en La Guajira
El presidente Juan Manuel Santos desde Santa Marta dio la orden a las Fuerzas Militares, en especial a la Armada Nacional, que se dirija a La Guajira y comience a repartir ranchería por ranchería más de 5 mil mercados, tanques y bienestarina.
Siguen las muertes de los niños wayúu: otros dos murieron en Manaure
Este domingo se conoció la muerte de dos niños wayúu en Manaure, departamento de La Guajira, por problemas de desnutrición.