Manaure

Manaure

Últimas noticias de Manaure, fotos, videos y mucho más contenido.

  • Ofrecen 70 millones por información sobre los responsables de muerte de turista alemán en La Guajira
    El hombre se encontraba de paso por el pais cuando, en un presunto intento de robo, fue asesinado en La Guajira.
    Fotos: capturas de redes sociales / Instagram @leifelxnat
    Caribe

    Ofrecen 70 millones por información sobre los responsables de muerte de turista alemán en La Guajira

    El secretario de Gobierno de La Guajira anunció medidas para acompañar a los turistas y locales del departamento y dar con los responsables del crimen.

  • Congreso.jpg
    Congreso
    Foto: AFP
    Nación

    Congreso aprueba proyecto de reactivación de las Salinas Marítimas de Manaure

    La iniciativa fue radicada por el Gobierno Nacional con carácter de urgencia para revertir la situación socioeconómica del departamento y salvaguardar el patrimonio de las comunidades de Manaure.

  • Incendios forestales
    Incendios forestales /
    Foto: AFP
    Caribe

    Cuatro incendios siguen activos en el Cesar: tres de ellos han consumido más de 800 hectáreas

    La más reciente emergencia en Cesar se presentó en el cerro La Piedra del municipio de Pueblo Bello, donde una repentina lluvia logró sofocar las llamas. Sin embargo, la situación más compleja se sigue registrando en el municipio de El Copey, donde siguen activos tres focos en los cerros El Pekín y El Peaje.

  • Manaure
    Queman Registraduría de Manaure
    Foto: Captura de pantalla video suministrado
    Nación

    “Hechos violentos en Manaure no anulan elecciones”: gobernadora de La Guajira

    Desconocidos quemaron la sede de la Registraduría en Manaure, La Guajira por descontento ante los resultados de las elecciones regionales. 

  • Disturbios-manaure.jpg
    Disturbios en Manaure, La Guajira.
    Foto: captura de pantalla video suministrado.
    Caribe

    Video: queman Registraduría de Manaure, en La Guajira; hay al menos dos soldados heridos

    Por fortuna, el material electoral de la zona no se encontraba en esa sede de la Registraduría en La Guajira.

  • Sergio Roca, excampeón panamericano y suramericano de pesas
    Sergio Roca, excampeón panamericano y suramericano de pesas
    Foto: suministrada
    Caribe

    Ladrones asesinaron en Manaure a Sergio Roca, excampeón panamericano y suramericano de pesas

    Sergio Roca salía de su casa en la madrugada de este jueves, cuando dos personas lo sorprendieron en la puerta de su vivienda, lo robaron y lo mataron.

  • 293352_Niños intoxicados con marihuana en Manaure, Guajira - Foto: Cortesía
    Niños intoxicados con marihuana en Manaure, Guajira - Foto: Cortesía
    Bogotá

    Ocho niños, intoxicados en La Guajira tras consumir galletas con marihuana

    Los hechos ocurrieron en un colegio de Manaure.

  • 20247_franz
    franz
    Tecnología

    Ascienden a cuatro los niños muertos por desnutrición esta semana

    Este viernes falleció otra menor de 2 años de edad en la clínica de Maicao, donde llevaba 22 días recluida.

  • 19109_franz
    Juan Manuel Santos - Foto: Presidencia
    Nación

    Santos anuncia medidas para contrarrestar crisis humanitaria en La Guajira

    El presidente Juan Manuel Santos desde Santa Marta dio la orden a las Fuerzas Militares, en especial a la Armada Nacional, que se dirija a La Guajira y comience a repartir ranchería por ranchería más de 5 mil mercados, tanques y bienestarina.

  • 18780_franz
    franz
    Nación

    Siguen las muertes de los niños wayúu: otros dos murieron en Manaure

    Este domingo se conoció la muerte de dos niños wayúu en Manaure, departamento de La Guajira, por problemas de desnutrición.

