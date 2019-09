Por: Andrés Noreña - CV

La odisea de la familia Restrepo Estrada en la vereda La Chorrera, de Barbosa, Antioquia, terminó en tragedia.

La pareja dice que salió a buscar una guaca o tesoro, pero en su búsqueda perdieron el rastro de su hija Manuela.

Desesperada, la madre de la niña, Yaneth Estrada, contó lo sucedido. “Llegamos allá como a las 2:00 p.m., mi niña me dijo que ella se bajaba al hueco, que como era bajita, no le iba a pasar nada y como él (el padrastro) es más acuerpado, no iba a pasar nada. Yo le dije: ‘mami no vaya que le pasa alguna cosa, pero fue y ahora no aparece’”.

En extrañas circunstancias, los dos adultos amarraron la menor a una soga e hicieron que descendiera por una cascada de cerca de 300 metros en caída vertical.

La niña se habría desamarrado. El general Eliécer Camacho, comandante Policía Valle de Aburrá, dijo que “pudo haber sido una actividad del mismo padre buscando algo dentro de un hueco, pero todo es información preliminar”.

Ha sido difícil el acceso para las autoridades y los organismos de emergencia al sitio conocido como El Rincón, donde se concentra la búsqueda, porque es a 2 horas de camino de herradura del casco urbano de Barbosa.

En la búsqueda, el único rastro que encontraron las autoridades en la parte alta de la montaña fueron algunas prendas de vestir de esta menor de 12 años.

Los bomberos de Barbosa hallaron los tenis de la menor y una blusa. “Ellos nos dieron dos versiones: una era que la cuerda se había reventado, otra que la cuerda se había soltado… hasta el momento no tenemos la información veraz de lo que sucedió, lo que sí tenemos claro es que la niña se encuentra desaparecida en ese sector”, dijo Benhur Carvajal, del cuerpo de bomberos.

Dos grupos de búsqueda compuestos por la Policía, los bomberos y los mismos padres permanecen en la zona haciendo la búsqueda.

