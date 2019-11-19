En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carolina Soto
Reforma pensional
Sismos hoy
Incendios forestales
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Organización Panamericana de la Salud

Organización Panamericana de la Salud

Pacientes preocupados por salud en 2026
Salud

Coomeva alerta: las heridas del terremoto también pueden ser emocionales

Para la OPS, el lavado de manos es un acto sencillo pero crucial. No hacerlo puede poner en peligro la salud de todos.
Salud

¿Le da pereza lavarse las manos? La OPS advierte sobre los riesgos que podría estar ignorando

La verdad de tomar café todos los días que no sabía.jpg
Salud

¿Tomar café todos los días alarga la vida? Estudio revela su impacto en la mortalidad

Medicamentos, imagen de referencia
Salud

Las peligrosas consecuencias de la automedicación: cuidado con sus decisiones

OPS alerta por virus poco conocido, en Colombia ya hay 74 casos: conozca los síntomas
Salud

OPS alerta por virus poco conocido, en Colombia ya hay 74 casos: conozca los síntomas

Una mujer lleva puesta una mascarilla en un autobús de transporte público como medida de prevención contra el COVID-19 en Bogotá.
Salud

MinSalud y OPS piden tomar medidas preventivas ante nueva variante de COVID-19 y virus respiratorios

vacunación-covid-19
Salud

Las vacunas contra el COVID-19 cumplieron criterios de seguridad, eficacia y calidad: OPS

Blu Radio
Salud

Modelo de financiamiento no está tan desarrollado en reforma a la salud: OPS tras visita a MinSalud

Hipertensión
Salud

Alerta de la OMS: hipertensión, el asesino silencioso que afecta a millones en todo el mundo

Reforma a la salud.jpg
Salud

Tendencia de ahorro en salud: $13.000 millones con autocuidado en Latinoamérica para el 2030

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad