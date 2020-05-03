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Blu Radio  / Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

De Bruyne y Lukaku con Selección de Bélgica
Copa Mundial de la FIFA 2026

Bélgica presenta su lista de convocados para el Mundial con Courtois, De Bruyne y Lukaku

Los europeos competirán en el Grupo G del Mundial que se disputa del 11 de junio al 19 de julio. Sus rivales serán Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Lukaku y Lautaro Martínez en el partido Roma vs. Inter
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Inter derrota 1-0 a Roma en un partido marcado por los abucheos a Lukaku

Tal como habían anunciado, los hinchas del Inter recibieron con abucheos a Lukaku, al que acusan de traición ya que el delantero belga no aceptó una oferta para continuar en el Inter.

Inter de Milán //
Fútbol

Champions League: Inter de Milán, primer clasificado a la gran final

El equipo azul y negro de Milán fue superior en su derby local en los 180 minutos y ya espera por el Real Madrid o Manchester City.

Lukaku. Foto. AFP
Fútbol

Un total de 171 aficionados de Juventus, sancionados por cánticos racistas contra Lukaku

Todos los identificados fueron sancionados con una medida conocida en Italia como Daspo, que consiste en la prohibición de acceso a eventos deportivos, aunque la Jefatura de Policía de Turín no ha especificado todavía por cuánto tiempo.

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Oficial: Romelu Lukaku regresa al Inter de Milán, cedido por el Chelsea

Lukaku aterrizó en la mañana de este miércoles en Milán y pasó el reconocimiento médico antes de firmar su traspaso.

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Lewandowski, Mané y Pogba, los nombres más codiciados en el mercado de fichajes

A pocos días de arrancar el ‘mercato’ en Europa, aún no se conoce el destino de los jugadores estrellas en cada uno de sus clubes.

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Chelsea se desquitó en la Premier League y aplastó a Southhampton en el estadio St Mary's

Timo Werner, Mason Mount, Marcos Alonso y Kai Havertz fueron los protagonistas de la jornada gracias a sus goles con el Chelsea

Victoria del Chelsea en FA Cup Foto AFP.jpg
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Chelsea se mantiene sólido y avanza a las semifinales de FA Cup

Con goles de Lukaku y Ziyech los londinenses vencieron por 2-0 al Middlesbrough y clasificaron a la siguiente fase de la Copa de Inglaterra.

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Fútbol

Chelsea, con paso firme en la Champions: ganó 2-0 al Lille

El Chelsea se encamina para meterse entre los ocho mejores de Europa por segundo año consecutivo, algo que no logra desde las temporadas 2010-2011 y 2011-2012.

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Fútbol

Mundial de Clubes: Chelsea y Palmeiras se juegan su primer titulo en la competencia

Este sábado en Abu Dabi, Chelsea y Palmeiras disputarán la gran final. Hasta ahora, ninguno de los dos equipos ha alzado el trofeo.

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