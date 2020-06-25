Blu Radio Santa Elena
Santa Elena
-
Esta sería la causa del accidente en Santa Elena donde un bus con 25 pasajeros cayó a un abismo
Antes de caer al vacío en la vía de Santa Elena, el bus —que cubría la ruta Rionegro–Medellín y transportaba a 25 pasajeros— colisionó contra la parte trasera de un furgón y posteriormente impactó una vivienda.
-
Volvieron a capturar a un hombre por vandalizar el monumento de la familia silletera en Medellín
Una vez más la tradicional escultura de la familia silletera en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín, fue vandalizada por un hombre que ya había sido capturado en 2022 por los mismos hechos
-
Conozca el recorrido del tradicional Desfile de Silleteros en Medellín
Las personas que deseen ver el desfile podrán llegar desde las 9:00 de la mañana a la Avenida Regional. Los accesos serán por el puente de Guayabal y el puente 33.
-
Silleteros de Santa Elena cuentan las horas para su tradicional desfile por las calles de Medellín
Si desea subir al corregimiento de Santa Elena para acompañar a los silleteros tenga en cuenta que entre la 1:00 pm. del domingo hasta las 12:00 m. del lunes la vía a Santa Elena estará cerrada en un tramo.
-
Autoridades suspendieron desalojos en Santa Elena, Medellín, para evitar una confrontación
Por falta de garantías ante la presencia de personas en estado de alicoramiento, autoridades decidieron suspender temporalmente operativos de desalojo en Santa Elena.
-
Habitantes de Santa Elena se tomaron un lote para impedir que sigan las demoliciones de sus casas
A la fecha, nueve viviendas han sido demolidas por las autoridades en el corregimiento de Santa Elena y 476 procesos se encuentran activos.
-
Maltrato animal en el Valle de Aburrá: consternación por dos nuevos casos
Hay consternación ante los videos de un vehículo particular que obligaba a un perro a seguirle el ritmo, en Santa Elena; las autoridades lograron el rescate de una canina en pésimas condiciones en Barbosa.
-
Habitantes de Santa Elena, en Medellín, realizan plantón por demolición de sus casas
Habitantes del corregimiento de Santa Elena se reunieron para realizar un plantón como protesta ante la demolición de 10 viviendas, ordenada por la Alcaldía de Medellín.
-
Ordenan demolición de la iglesia principal de Santa Elena en Medellín
Se espera que se surtan trámites administrativos en la Arquidiócesis de Medellín para definir la fecha de inicio del desmonte de la estructura
-
Francisco Londoño Quintero, ganador absoluto de la Feria de las Flores 2020
"Ánimo Colombia mía, no perdamos la alegría", fue el mensaje de su silleta.