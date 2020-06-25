En vivo
Blu Radio  / Santa Elena

Santa Elena

  • caída de un bus con 25 pasajeros a un abismo en Antioquia
    Caída de un bus con 25 pasajeros a un abismo en Antioquia
    Foto: captura video X
    Antioquia

    Esta sería la causa del accidente en Santa Elena donde un bus con 25 pasajeros cayó a un abismo

    Antes de caer al vacío en la vía de Santa Elena, el bus —que cubría la ruta Rionegro–Medellín y transportaba a 25 pasajeros— colisionó contra la parte trasera de un furgón y posteriormente impactó una vivienda.

  • WhatsApp Image 2023-08-27 at 8.29.50 PM.jpeg
    Antioquia

    Volvieron a capturar a un hombre por vandalizar el monumento de la familia silletera en Medellín

    Una vez más la tradicional escultura de la familia silletera en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín, fue vandalizada por un hombre que ya había sido capturado en 2022 por los mismos hechos

  • Desfile de Silleteros 2023
    Alcaldía de Medellín
    Antioquia

    Conozca el recorrido del tradicional Desfile de Silleteros en Medellín

    Las personas que deseen ver el desfile podrán llegar desde las 9:00 de la mañana a la Avenida Regional. Los accesos serán por el puente de Guayabal y el puente 33.

  • Desfile de silleteros 2023
    Alcaldía de Medellín
    Antioquia

    Silleteros de Santa Elena cuentan las horas para su tradicional desfile por las calles de Medellín

    Si desea subir al corregimiento de Santa Elena para acompañar a los silleteros tenga en cuenta que entre la 1:00 pm. del domingo hasta las 12:00 m. del lunes la vía a Santa Elena estará cerrada en un tramo.

  • Desalojo Santa Elena
    Cortesía Alcaldía de Medellín
    Antioquia

    Autoridades suspendieron desalojos en Santa Elena, Medellín, para evitar una confrontación

    Por falta de garantías ante la presencia de personas en estado de alicoramiento, autoridades decidieron suspender temporalmente operativos de desalojo en Santa Elena.

  • Habitantes de Santa Elena se oponen a la demolición de sus viviendas.
    Habitantes de Santa Elena permanecen concentrados desde anoche en el sector El Rosario de la vereda Barro Blanco, donde hoy está programado un nuevo operativo de demolición.-
    Captura video
    Antioquia

    Habitantes de Santa Elena se tomaron un lote para impedir que sigan las demoliciones de sus casas

    A la fecha, nueve viviendas han sido demolidas por las autoridades en el corregimiento de Santa Elena y 476 procesos se encuentran activos.

  • WhatsApp Image 2023-05-21 at 9.07.52 AM.jpeg
    Cortesía Policía Nacional
    Antioquia

    Maltrato animal en el Valle de Aburrá: consternación por dos nuevos casos

    Hay consternación ante los videos de un vehículo particular que obligaba a un perro a seguirle el ritmo, en Santa Elena; las autoridades lograron el rescate de una canina en pésimas condiciones en Barbosa.

  • Santa Elena.jpg
    Antioquia

    Habitantes de Santa Elena, en Medellín, realizan plantón por demolición de sus casas

    Habitantes del corregimiento de Santa Elena se reunieron para realizar un plantón como protesta ante la demolición de 10 viviendas, ordenada por la Alcaldía de Medellín.

  • 303410_Blu Radio. Cierre iglesia de Santa Elena / Foto: Noticias Caracol
    Blu Radio. Cierre iglesia de Santa Elena / Foto: Noticias Caracol
    Antioquia

    Ordenan demolición de la iglesia principal de Santa Elena en Medellín

    Se espera que se surtan trámites administrativos en la Arquidiócesis de Medellín para definir la fecha de inicio del desmonte de la estructura

  • Francisco Quintero- Ganador Feria de las Flores 2020- Alcaldía Medellín.jpeg
    Francisco Orlando Londoño Quintero, ganador absoluto.
    Alcaldía de Medellín
    Antioquia

    Francisco Londoño Quintero, ganador absoluto de la Feria de las Flores 2020

    "Ánimo Colombia mía, no perdamos la alegría", fue el mensaje de su silleta.  

