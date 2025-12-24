En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Esta sería la causa del accidente en Santa Elena donde un bus con 25 pasajeros cayó a un abismo

Esta sería la causa del accidente en Santa Elena donde un bus con 25 pasajeros cayó a un abismo

Antes de caer al vacío en la vía de Santa Elena, el bus —que cubría la ruta Rionegro–Medellín y transportaba a 25 pasajeros— colisionó contra la parte trasera de un furgón y posteriormente impactó una vivienda.

