Esta sería la causa del accidente en Santa Elena donde un bus con 25 pasajeros cayó a un abismo

Un grave accidente de tránsito se registró este lunes en el corregimiento de Santa Elena, en Antioquia, luego de que un bus de servicio público de la empresa Rápido Medellín Rionegro S.A. se precipitara a un abismo de cerca de 50 metros, en el sector conocido como 8 de Marzo.

Antes de caer al vacío, el bus —que cubría la ruta Rionegro–Medellín y transportaba a 25 pasajeros— colisionó contra la parte trasera de un furgón y posteriormente impactó una vivienda ubicada a un costado de la vía.

El balance oficial, entregado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), indica que 12 personas resultaron lesionadas, seis de ellas con heridas de consideración que obligaron su traslado inmediato a centros asistenciales. Entre los heridos más graves se encuentra un habitante de la vivienda afectada, quien se encontraba en el interior del inmueble al momento del impacto.

Según informó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz: “Preliminar e inicialmente, de acuerdo con unas verificaciones por parte de los agentes de tránsito y algunos videos establecidos, al parecer, las causas de este siniestro vial es sistema de frenos que nos va a permitir confirmar por parte de los peritajes esta situación, pero los videos establecidos como tal van a ser aportados a la investigación para establecer eso”.

Pese a la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas fallecidas. Las labores de atención y rescate estuvieron a cargo de cerca de 20 bomberos, además de personal de salud y agentes de tránsito, quienes lograron estabilizar el automotor y evacuar a los ocupantes. En el hecho también se vio involucrado un pony que era transportado en el furgón, el cual resultó ileso.

Algunos pasajeros relataron que el conductor habría advertido segundos antes del accidente sobre la pérdida total de frenos, versión que ahora es materia de verificación dentro de la investigación técnica. Otros testigos señalaron que el bus descendía a una velocidad mayor a la habitual en ese tramo de la vía.