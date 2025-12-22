Bus con 25 pasajeros cayó a un abismo en Santa Elena: 12 personas resultaron heridas

Antioquia de nuevo fue epicentro de un grave accidente de tránsito, aunque esta vez por fortuna se confirma que por ahora no hay fallecidos. El siniestro vial se presentó en la vía hacia el corregimiento de Santa Elena de Medellín, donde según quedó registrado en videos ciudadanos, en una curva un bus de servicio público intermunicipal chocó la parte trasera de un furgón, dejando a este último volcado.

El vehículo de color rojo, que cubre la ruta Medellín-Rionegro, colisionó contra una vivienda y posteriormente cayó a un abismo.

Según reportó el alcalde Federico Gutiérrez, en el vehículo viajaban unas 25 personas, 12 de las cuales, de acuerdo con el reporte entregado desde la administración local, resultaron lesionadas, uno de ellos de gravedad teniendo en cuenta que se encontraba al interior de la casa cuando ocurrieron los hechos. Los organismos de socorro atienden la emergencia para determinar cuántos de ellos más están en estado grave. En total, de los 12 heridos, 6 debieron ser trasladados a centros asistenciales y los 6 restantes fueron atendidos en el sitio del accidente que dejó, además, una vivienda parcialmente colapsada.

"Aproximadamente a las 11:30 de la mañana un bus que recorría la ruta Rionegro-Medellín se precipita en el sector de 8 de marzo, kilómetro 3, ocasionando también daños estructurales. Cerca de 20 unidades bomberiles atendieron el caso, estamos estabilizando el bus para pdoer hacer la extracción y continuamos haciendo inspección de la zona para descartar cualquier tipo de persona afectada", indicó el director del Dagrd, Carlos Andrés Quintero.



"Las causas, al parecer, con unos videos establecidos, son sistema de frenos. Los peritajes permitirán confirmar esta situación. Los videos vana ser aportados a la investigación", señaló, por su parte, el secretario de Movilidad, Pablo Ruíz, quien detalló que en el furgón involucrado en el accidente se movilizaba, además, un semoviente tipo pony. Este "está sin ninguna novedad y va a ser trasladado también a una clínica veteriana a modo de prevención".



Así fue el accidente de tránsito de este lunes en Medellín