Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Bus con 25 pasajeros cayó a un abismo en Santa Elena: 12 personas resultaron heridas

Bus con 25 pasajeros cayó a un abismo en Santa Elena: 12 personas resultaron heridas

Videos de cámaras de seguridad y de ciudadanos captaron el momento en el que el vehículo de transporte público choca por detrás a un furgón, el cual queda volcado. No hay fallecidos.

