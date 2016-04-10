Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Adiós a Miguel Uribe
Atentado a representante Triana
Caso Álvaro Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Sendero Luminoso

Sendero Luminoso

  • Candelaria-Bogota.png
    Barrio La Candelaria - Bogotá
    Foto: Alcaldía de Bogotá
    Turismo

    Más allá de Monserrate: las alternativas turísticas que tiene el centro de Bogotá

    El corazón de Bogotá alberga pasajes históricos que han sido ingeniosamente revitalizados, transformándose en vibrantes focos de arte, cultura y comercio local.

  • Pedro Castillo (1).jpg
    Pedro Castillo
    Foto: Twitter @PoliciaPeru
    Mundo

    ¿Por qué el destituido Pedro Castillo genera lealtad y repudio en Perú?

    Pedro Castillo justificó su intento de golpe en que el Congreso le impedía gobernar y denunció tratos racistas. Pero fue destituido por el Congreso y preso por rebelión.

  • Abimael Guzmán
    Abimael Guzmán
    Foto: AFP
    Mundo

    Muere en la cárcel Abimael Guzmán, líder del Sendero Luminoso en Perú

    Guzmán cumplía su cadena perpetua desde 1992 en la cárcel de máxima seguridad de la Base Naval del Callao.

  • 23348_franz
    Foto: AFP
    Fútbol

    Aumenta a 7 el número de víctimas por atentado de Sendero Luminoso en Perú

    Siete personas murieron tras un ataque realizado el sábado por la guerrilla Sendero Luminoso a un convoy militar que se dirigía a prestar seguridad a locales de votación en el centro del Perú, en vísperas de los comicios presidenciales, según un nuevo reporte de la Fiscalía.