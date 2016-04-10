Blu Radio Sendero Luminoso
Sendero Luminoso
Más allá de Monserrate: las alternativas turísticas que tiene el centro de Bogotá
El corazón de Bogotá alberga pasajes históricos que han sido ingeniosamente revitalizados, transformándose en vibrantes focos de arte, cultura y comercio local.
¿Por qué el destituido Pedro Castillo genera lealtad y repudio en Perú?
Pedro Castillo justificó su intento de golpe en que el Congreso le impedía gobernar y denunció tratos racistas. Pero fue destituido por el Congreso y preso por rebelión.
Muere en la cárcel Abimael Guzmán, líder del Sendero Luminoso en Perú
Guzmán cumplía su cadena perpetua desde 1992 en la cárcel de máxima seguridad de la Base Naval del Callao.
Aumenta a 7 el número de víctimas por atentado de Sendero Luminoso en Perú
Siete personas murieron tras un ataque realizado el sábado por la guerrilla Sendero Luminoso a un convoy militar que se dirigía a prestar seguridad a locales de votación en el centro del Perú, en vísperas de los comicios presidenciales, según un nuevo reporte de la Fiscalía.