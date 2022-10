Batistuta se anotó tremendo gol como padre: opinión del padre Linero

Son muchos los papás que me escriben y preguntan cómo hacer con el proceso de crianza, seguramente porque sufren y quizás no entienden el proceso emocional de los hijos. Algunos se quejan porque no existe un manual para ser padres. Sé que es un proceso que exige mucho acompañamiento y cercanía, porque es del testimonio donde los hijos aprenden.



Por eso, destaco el gesto del exdelantero argentino Gabriel Ómar Batistuta, que permite que su hijo trabaje en una fotocopiadora para que se compre un carro.



Cuando un padre sobreprotege a su hijo, le da todo y no le permite ser capaz de ganarse lo que requiere para desarrollarse. Dolorosamente, termina inhabilitándolo para la vida y le da una visión distorsionada de ella, lo que lo perjudicará en un futuro.



