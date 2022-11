Crece la tensión diplomática entre Cuba y Colombia: opinión de Ricardo Ospina

Aumenta la tensión diplomática entre Cuba y Colombia luego de que el gobierno del presidente Iván Duque “cobrara” la inclusión de la isla en la lista de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo, como un “espaldarazo” de Estados Unidos a la solicitud de extradición de varios cabecillas del ELN que permanecen en La Habana.

La Cancillería cubana emitió un extenso comunicado en el que afirma que el Gobierno colombiano decidió desconocer el protocolo de ruptura para un regreso seguro de la delegación de paz del ELN, a pesar de que se trata de un compromiso firmado desde 2016 y “respaldado ampliamente por la comunidad internacional”.

Cuba también recuerda que tras el atentado terrorista del ELN a la Escuela General Santander que dejó 23 policías muertos, su gobierno emitió un comunicado rechazando este acto y expresando su solidaridad al presidente Iván Duque.

El gobierno cubano también acusa a Colombia de emprender acciones hostiles en su contra, como no apoyar la resolución en la ONU que pide el fin del bloqueo de Estados Unidos en su contra y afirma que el gobierno del presidente Iván Duque “no ha garantizado la protección del acuerdo de paz con las Farc y no ha asegurado su estricto cumplimiento”.

Por su parte, Colombia sostiene que no reconoce el famoso protocolo de ruptura de diálogos, entre otras cosas firmado por el excomisionado de paz Frank Pearl, quien ha sido noticia por estos días, porque fue un acuerdo de un gobierno y no un acuerdo de Estado y

de manera indirecta acusa a Cuba de proteger a terroristas como Pablo Beltrán o alias Gabino.

Mientras tanto, la Cancillería colombiana prepara una respuesta a la carta de Cuba, que marca un profundo distanciamiento entre los dos países, que pareciera ir más allá de la presencia del ELN en La Habana y deja entrever diferencias ideológicas y también que Colombia considera que para debilitar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, debe jugar rudo en el ajedrez geopolítico frente al gobierno cubano. Veremos quién gana la partida en el terreno diplomático.

