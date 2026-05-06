Deben esclarecer denuncias sobre presunto constreñimiento de grupos ilegales a favor de Iván Cepeda

A 25 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la seguridad de la jornada y el riesgo de presiones de grupos armados a los votantes, siguen despertando la preocupación tanto de las autoridades como de los candidatos.

Desde la Escuela de Cadetes General Santander, el registrador nacional Hernán Penagos hizo un llamado a la Fuerza Pública para que se garantice la tranquilidad antes, durante y después de las elecciones. Penagos fue claro en señalar que “el objetivo es que estén instalados todos los puestos y las mesas de votación, como ocurrió en el mes de marzo en las elecciones de Congreso, para que la ciudadanía pueda salir a votar, pero más que eso, para que pueda salir a votar de manera libre, es decir, que además de ejercer los derechos políticos, se ejerzan esos derechos con libertad”.

Casi simultáneamente, el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda emitió un comunicado denunciando y rechazando informaciones según las cuales, grupos armados ilegales están constriñendo con armas a los colombianos en diferentes regiones del país, para que voten a favor de él.

Cepeda dijo de manera textual en su comunicado: “condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector, incluidas aquellas que se hagan supuestamente a mi favor mediante amenazas, veladas o explícitas; “recomendaciones” sobre la intención de voto de cara al próximo 31 de mayo; así como restricciones a la presencia y actividad proselitista de las campañas en determinadas zonas”.



Este es un drástico cambio de postura porque hasta este comunicado, Iván Cepeda había negado tajantemente esa posibilidad y había acusado a la candidata Paloma Valencia de estarlo calumniando al hacer esas denuncias.

No es nuevo, pero esto puede generar suspicacias en torno a la votación en las zonas en las que lamentablemente las disidencias y el ELN ejercen control.

A propósito, esta madrugada el ELN emitió un comunicado negando que esté ejerciendo influencia de cara a las elecciones.

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Como si esto fuera poco, la candidatura de la izquierda liderada por Iván Cepeda y por Aida Quilcué anticipa esta madrugada que hoy denunciará que según ellos, la Registraduría no les ha dado garantías para auditar el código fuente de los softwares electorales, porque lo que está pasando actualmente es una simulación, sin acceso real.