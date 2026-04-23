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El costo del cinismo en el liderazgo: menos inspiración, más distancia

Mientras las organizaciones buscan líderes que inspiren, una actitud silenciosa pero extendida podría estar haciendo exactamente lo contrario.

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Alberto Linero
Foto: Blu Radio
Por: Alberto Linero
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

El cinismo se ha infiltrado silenciosamente en el liderazgo contemporáneo, disfrazado de realismo, de inteligencia crítica, incluso de experiencia. Hoy, muchos líderes creen que mostrar escepticismo constante, desconfiar de todo y evitar el entusiasmo es una señal de madurez. En estos términos el cinismo no es lucidez: es, muchas veces, una forma de protección frente a la decepción. Y un líder que se protege demasiado, deja de inspirar.

El liderazgo exige algo que el cinismo le falta: creer en algo más allá de uno mismo. Creer en un propósito, en las personas, en la posibilidad de construir. El problema es que el cinismo instala una distancia emocional que impide ese compromiso.

El líder cínico dirige y coordina pero no moviliza ni conecta. Su discurso puede ser brillante, incluso irónico, pero carece de la fuerza que nace de la convicción, del entusiasmo, de la implicación. Y sin convicción, no hay transformación.

El cinismo se contagia. Un equipo liderado desde la desconfianza y la burla aprende rápidamente a no arriesgar, a no proponer, a no creer. Se instala una cultura de mínimos: hacer lo necesario, no involucrarse demasiado, no esperar nada extraordinario. Así, el liderazgo pierde su capacidad de generar sentido y se reduce a una gestión fría de tareas y resultados.

En un contexto incierto como el actual, donde las organizaciones y las personas necesitan orientación y propósito, el liderazgo no puede darse el lujo de ser cínico. Ser líder hoy implica sostener una mirada crítica sin perder la esperanza, reconocer la complejidad sin renunciar al compromiso. Porque liderar no es tener todas las respuestas, es atreverse a creer que vale la pena buscarlas con otros. Y eso exige algo más que inteligencia: exige coraje emocional.

Ahora en el plano ético el cinismo erosiona los valores porque los reduce a discurso y los vacía de compromiso. Cuando una persona adopta una mirada cínica, empieza a ver la honestidad como ingenuidad, la coherencia como rigidez y la integridad como algo irreal. Así, los valores dejan de ser principios que orientan la vida y se convierten en simples palabras que se acomodan según la conveniencia del momento. El problema no es solo individual: en contextos donde el cinismo se normaliza, se instala la idea de que “todo da igual”, y “todo vale”.

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