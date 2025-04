Lo que ahora parece pequeño, tal vez sea lo más grande que tienes: reflexión de Linero

Leo uno de esos libros que en cada letra suda dolor y tristeza: “Y dejé de llamarte Papá”, de Caroline Darian, la hija de Dominique Pelicot , quien durante años dormía químicamente a su esposa para que muchos hombres fueran a violarla mientras estaba sedada. Es el diario de una víctima, de una hija que siente el dolor de su madre abusada, pero que también ha sido profundamente marcada por el monstruo que fue su padre.

Quiero detenerme en una frase del libro: “Mi vida gira en torno a mi marido, mi hijo, mi trabajo, mis actividades, mis padres, mis hermanos y mis amigos. Todo es absolutamente banal. Pero nadie mide el precio de lo banal hasta que lo pierde”.

Me detengo en esta frase porque creo que es una invitación poderosa a que cada uno de los que ahora me escuchen o me lean valoren su vida , el presente que tienen, sus relaciones, su cotidianidad, todo eso que a veces parece pequeño pero que constituye el verdadero centro de nuestra existencia.

Vivimos corriendo , ocupados, agotados. Nos quejamos por lo rutinario, por lo que no brilla, por lo que no parece extraordinario. Pero solo hace falta un giro del destino, un golpe inesperado, para entender que lo que llamamos banal era en realidad lo más valioso que teníamos.

He acompañado muchas historias de dolor en mi vida, y una constante que encuentro es esa nostalgia por lo perdido: por una conversación sencilla que ya no se puede tener, por un abrazo cotidiano que ya no llega, por el aroma del café en la casa que ya no está. Y me pregunto, ¿por qué no aprender a agradecer antes de que falte?, ¿por qué no amar lo sencillo mientras aún lo tenemos?.

Hoy te invito a detenerte, a mirar a los ojos a quienes amas, a agradecer por tu cama, tu desayuno, tus amigos, tus padres, tu pareja, tu trabajo, incluso por el cansancio que traes en los hombros. No esperes a perder lo “banal” para descubrir su precio. Vívelo hoy, celébralo hoy, valóralo hoy. Porque eso que ahora parece pequeño, tal vez sea lo más grande que tienes.