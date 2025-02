En mi ejercicio docente uno de los objetivos que tengo es el de hacer comprender a los estudiantes la importancia de ser personas íntegras. Ya que convencido que nadie puede ser un gran profesional si no es una buena persona. No basta con desarrollar las mejores habilidades profesionales si no somos seres humanos confiables.

La integridad se refiere a la coherencia y a la congruencia entre los pensamientos, las palabras y las acciones de una persona. Es decir, una persona íntegra es aquella que:

1. Piensa lo que dice: Sus pensamientos y creencias están alineados con sus palabras y expresiones.

2. Dice lo que piensa: Sus palabras reflejan honestamente sus pensamientos y creencias.

Publicidad

3. Hace lo que dice: Sus acciones y comportamientos están en línea con sus palabras y promesas.

Una persona íntegra es aquella que es auténtica, honesta y transparente en todas sus interacciones y relaciones.

La integridad es importante en la vida personal y profesional, porque es un valor fundamental que inspira confianza, respeto y admiración. Haciendo que las relaciones sean eficientes y se tenga solidez en la búsquedas de los objetivos fundamentales de la vida.

Algunas características de una persona integra:

Publicidad

- Autenticidad

- Honestidad

- Transparencia

- Coherencia

- Responsabilidad

Publicidad

- Respeto por los demás

La integridad se expresa diariamente en las palabras y acciones diarias. No se trata de un constructo mental sino de una experiencia comprobable en las distintas interrelaciones que se viven.

Ser íntegro es una tarea personal y que cada uno de nosotros tiene que asumir en el desarrollo de tu su proyecto personal.