Una expresión del amor propio es el autocuidado; si no nos cuidamos nadie lo va a hacer por nosotros

Una expresión del amor propio es el autocuidado; ni no nos cuidamos nadie lo va a hacer por nosotros. Esa es nuestra principal responsabilidad. Ser dueños de todo lo que somos y de nuestro destino. Debemos tener claro que el auto cuidado debe es integral. Hay que cuidarse en lo físico, en lo emocional, en lo mental y también en lo espiritual. Descuidarnos en estos aspectos puede generar efectos irreparables.

En el cuidado físico es necesario hacer ejercicio, el cual se materializa practicando deportes, gimnasia y caminatas, entre muchas otras prácticas que se convierten en una gran herramienta para cuidarnos.

No es ningún secreto que en la intensa interconexión que tenemos hoy, sea normal que algunos métodos para cuidarnos físicamente se vuelvan populares. Uno de ellos es el de dar caminatas de 10 mil pasos diarios. Tengo que decir que lo he seguido disciplinadamente. Tanto que muchas veces me levanto a caminar solo por cumplirlo. Pero ayer leía una nota de prensa que insistía, desde un estudio publicado por The Lancet, en que esta práctica no es más que un mito. Según los investigadores, se concluyó que la cantidad de pasos adecuados está por debajo de ese número, y que para los menores de 60 años los pasos adecuados son los 8 mil, mientras que para los mayores la cifra correcta son los 7 mil. De hecho se dice que superar estos números podría ser perjudicial para la salud.

Insisto en la necesidad de cuidarse, pero siendo siempre muy críticos de todo lo que escuchamos. No podemos creerle a algo o alguien si no ha demostrado que es lógico, coherente y veraz. Hoy las redes sociales están llenas de recomendaciones que pueden terminar haciendo más daño que bien, de personas que no son profesionales en las áreas que tratan, y dan su opinión desde la inexperiencia, sin entender que con eso pueden terminar lastimando a alguien.

Publicidad

Esta es una buena oportunidad para cuestionarnos cómo nos estamos cuidando y de quién nos estamos dejando guiar para hacerlo. Seguro ir de la mano de profesionales siempre será lo mejor.