Este será el primer día del Padre en que no podré llamarlo a mamarle gallo: Alberto Linero

Su ausencia me genera un sentimiento extraño para mí, el de orfandad. Aunque éramos dos adultos que vivían a más de 950 kilómetros y no hablamos todos los días, lo extraño intensamente.

La verdad es que desde niño me sentí protegido y acompañado por él. La gran mayoría de los recuerdos de mi infancia, están relacionados con sus actividades y manifestaciones en mi vida.

Me refiero a mi papá, Carlos Linero Maza, mi primer héroe. Este será el primer día del padre en que no podré llamarlo a mamarle gallo y escuchar su voz nasal que me conversaba con mucho cariño. Por eso, creo que todos aquellos que tienen a su papá vivo, deben aprovechar esta fiesta para expresarles el amor que sienten, porque la existencia pasa rápido y cuando menos pensamos, ellos o nosotros nos hemos ido de esta vida y ya no hay posibilidad del contacto físico.

Hay que decir que la paternidad es una de las experiencias más reflexionadas y relatadas en la historia de la humanidad. Desde los mitos griegos, con los padres arquetípicos Urano, Cronos y Zeus; hasta las últimas películas, como por ejemplo, la ganadora de dos premios Óscar: El padre.

La relación implica autoridad, confianza, corrección, solidaridad, respeto y compañía. No todos han tenido la fortuna de vivir una buena relación con sus papás, pero creo que esa tiene que ser una buena motivación para ser los mejores padres posibles en sus experiencias.

Creo también que una de las dificultades que hemos tenido como sociedad, es que la figura del padre se ha distorsionando, generando unas actitudes que se expresan en desprecio por todo lo que tenga figura de autoridad en la sociedad, y claro, ocasionando relaciones marcadas por el desorden.

Por la fe católica, en la que el ministro engendra a la vida de Dios a los niños a los que les echa el agua bautismal, a mí me han dicho Padre, sin que nunca lo haya sido físicamente, pero sí he entendido la tarea de ser referente, de cuidar y alimentar a aquellos a los que ponen bajo nuestra egida.

Ahora, aunque según una encuesta de Fenalco, el 44% de los colombianos gastará hasta $100.000 en el regalo del día del padre, creo que lo primordial es poder sacar un tiempo para hacerles sentir lo importantes que son –con todos los cuidados del caso- y para que aquellos que ejercen este rol, puedan reflexionar y evaluar cómo están realizando su paternidad.

Escuche la reflexión de Alberto Linero en Mañanas BLU: