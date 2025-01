Jaime Ramírez Cobo, para esclarecer el papel de Ricardo Bonilla en escándalo de UNGRD

Comenzamos el año con noticias sobre el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo , relacionadas con decisiones de la Fiscalía que se conocen luego de que la Corte Suprema abriera la puerta para conceder beneficios legales a particulares que le entreguen información efectiva para esclarecer el caso.

En las últimas horas, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, decidió llamar a interrogatorio en calidad de indiciados a dos personas que podrían tener información clave sobre el presunto ofrecimiento de tres contratos por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a seis congresistas, a cambio de emitir un concepto clave para obtener empréstitos internacionales para la Nación.

Publicidad

Se trata de Andrea Ramírez, exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y Jaime Ramírez Cobo, asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y quien se desempeña como enlace entre el Gobierno del Presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República.

En el caso de Ramírez Cobo, muy cercano a la directora del Dapre, Laura Sarabia, su eventual aporte a la justicia será determinante para judicializar a quienes según la investigación de la Fiscalía, dieron la orden desde el Ejecutivo, para ofrecer contratos a congresistas. Su nombre apareció en el escándalo luego de que Olmedo López y Sneyder Pinilla entregaran sus teléfonos celulares y en ellos aparecieran chats en los que Ramírez pregunta por los tres contratos del escándalo.

En algunas de las conversaciones vía chat, Jaime Ramírez Cobo le advirtió en diciembre de 2023 a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, que si no salían adelante los tres contratos por 92 mil millones de pesos para los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, se caerían los créditos de la Nación.

Publicidad

En otra conversación de Jaime Ramírez Cobo con la exasesora del ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, el asesor del Dapre le pregunta por los avances en los trámites del mismo contrato, que hoy tiene contra las cuerdas a seis congresistas y excongresistas, quienes ya rindieron indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.

Ramírez Cobo también aparece en los videos de las cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda, revelados por Noticias Caracol, en los que se observa a ministros y congresistas, presuntamente hablando sobre los contratos en Saravena, Carmen de Bolívar y Cotorra.

La defensa de Jaime Ramírez Cobo asegura que en sus actuaciones no hubo ninguna ilegalidad, en cualquier caso, su declaración ante la justicia será determinante para saber si eventualmente Laura Sarabia tuvo o no relación con el escándalo, como lo sugirió la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, también podrá contar detalles sobre el famoso cónclave en Casa de Nariño que se habría realizado para hablar sobre la entrega de contratos a congresistas y sobre todo, Ramírez Cobo será la clave para que la justicia esclarezca si el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, tuvo o no participación en el entramado criminal de la UNGRD.