La crisis de orden público enrarece el ambiente para que los colombianos vayamos a las urnas

La crisis de orden público a 23 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales es el principal desafío de las autoridades para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

'Iván Mordisco' habría ordenado adelantar al menos un ataque con drones cargados con explosivos a objetivos estratégicos en Bogotá, en retaliación a la ofensiva que adelantan las Fuerzas Militares en su contra, en particular en el suroccidente del país y para bajar la presión que actualmente enfrenta por parte de las autoridades.

Prueba de esa orden criminal de Mordisco fue el hallazgo de un dron cargado con explosivos en límites entre Bogotá y Cundinamarca, a unos 5 kilómetros del aeropuerto Internacional El Dorado.

De acuerdo con el reporte oficial, el dron se encontró caído, inservible, y aparentemente había sido lanzado el martes pasado, dirigido mediante un hilo de fibra óptica que se reventó y fue hallado gracias a información de inteligencia y de la declaración de un informante, perteneciente a las disidencias, en el departamento del Cauca. La decisión que se adoptó tras este hallazgo fue reforzar la seguridad en el aeropuerto El Dorado y en la base militar de Catam.



De otro lado, el otro capo de las disidencias, alias 'Calarcá' y su lugarteniente, alias 'Primo Gay' fueron los responsables de ordenar el asesinato del joven periodista Mateo Pérez en zona rural de Briceño, Antioquia, cuyo cuerpo no ha podido ser recuperado por las amenazas de las disidencias del Frente 36. Se espera que esta mañana se logre la recuperación del cadáver de Mateo gracias al trabajo de una comisión humanitaria que está trabajando en la zona.

Además, en las últimas horas fue asesinada la presidenta del Concejo del municipio de Obando, en el norte del Valle del Cauca, Mileidy Villada, militante del Centro Democrático, colectividad que está exigiendo al gobierno que brinde garantías para el ejercicio político de los opositores. En Obando reportan que el 70% de los servidores públicos de ese municipio están amenazados de muerte.

En este crispado y difícil panorama, las Fuerzas Armadas ya están desplegando tropas para garantizar las elecciones del 31 de mayo y del 21 de junio, en caso de que haya segunda vuelta. Se está evaluando el refuerzo de seguridad en las zonas más críticas, de acuerdo con lo sucedido en las elecciones legislativas del 8 de marzo, en particular en 47 municipios. A propósito, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea expresó en las últimas horas su preocupación por la presión de grupos armados en la campaña.