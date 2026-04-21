La idea de que “antes éramos más fuertes” pierde sustento

Mientras estaba haciendo una fila para entrar a cine escuchaba la conversación de dos personas que insistían en decir que las generaciones anteriores eran más fuertes y resilientes que las actuales. Ponían ejemplos bien concretos, nos tocó más duro y no nos doblamos, sino que resistimos.

Me sonreía con los ejemplos que daban pero me preguntaba si tenían razón. Por eso fui a ver estudios que se hayan realizado sobre este tema para ver si es verdad. Y la respuesta es concluyente: Las investigaciones recientes sobre resiliencia muestran que no existen diferencias concluyentes que permitan afirmar que una generación, como la nacida en los años 60 y 70, sea inherentemente más resiliente que otra. Estudios comparativos e intergeneracionales (2023–2025) indican que la resiliencia depende más de factores personales y contextuales —como la experiencia acumulada, la autoeficacia, el apoyo social y el momento vital— que de la generación a la que se pertenece. Si bien algunos hallazgos sugieren que los adultos mayores han manejado mejor crisis recientes como la pandemia, esto se explica principalmente por su desarrollo emocional y trayectoria de vida, no por haber crecido en contextos más duros. En síntesis, la evidencia actual coincide en que la resiliencia no es un rasgo generacional fijo, sino un proceso dinámico que se construye a lo largo del tiempo.

En este sentido la resiliencia es una historia íntima que se escribe en la vida de cada persona. Dos individuos pueden haber nacido en la misma época, en el mismo país, y haber vivido realidades completamente distintas: uno con apoyo emocional, referentes y oportunidades; otro, en medio de abandono o carencias profundas. Por eso, reducir la resiliencia a “los de antes eran más fuertes” es simplificar algo que es profundamente humano y complejo. La evidencia lo respalda, lo que marca la diferencia no es solo la dificultad vivida, sino cómo se atravesó, con qué recursos internos y, sobre todo, con qué tipo de apoyo alrededor.

Además, el contexto muchas veces define. No es lo mismo enfrentar la adversidad con redes de apoyo, educación emocional o cierta estabilidad, que hacerlo en soledad o en ambientes hostiles.

