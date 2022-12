La Pulla critica brevemente a Santos, Uribe, Peñalosa, Ordóñez y más

Publicidad

María Paulina dijo que por los fuertes comentarios que hace el personaje ha recibido un bombardeo de dardos y de flores: “Me he enfrentado a los mejores elogios y a los peores comentarios sexistas y machistas”.

“He sacado mucho callo, me he puesto una capa de jabón y aceite suficiente para que me resbale todo, pero entender el fondo de las críticas válidas”, indicó la joven periodista, quien junto a otros 5 comunicadores desarrollan el guion de los videos que ya suman cerca de 20 millones de visualizaciones en redes sociales.

Sobre el éxito del formato, dijo que el equipo no es contradictor de lo que hacen los youtubers, pues en parte se inspiraron en su formato “para hacer una cosa muy construida y bien elaborada, con mucho cuidado”.

Respecto al feedback con la audiencia, María Paulina dice que ha “recibido críticas muy agrias en cuanto a ser una mujer muy cantaletuda, que armo pelea, que se sienten regañados, que le baje al tonito, lo típico”.

Sin embargo, asegura que de una u otra manera La Pulla le ha enseñado al equipo que no deben bajar el tono de sus críticas, “hay que seguir hablando duro y en este tono porque es un personaje y dotamos la emocionalidad con argumentos”.

Finalmente, en su personaje de La Pulla, María Paulina hizo algunas pullas a varios personajes de la política colombiana:

Del presidente Juan Manuel Santos, dijo que es un “solapado”, del senador Álvaro Uribe que es “olvidadizo”. Sobre el procurador Ordóñez indicó que “cuando se lance el candidato nos dará para primer, segundo y tercer capítulo”.

Respecto a la senadora Viviane Morales se refirió como “ambivalente”, al alcalde Peñalosa le dijo “terco como Petro, porque no dialoga sino pontifica” y al vicepresidente Vargas Lleras le dijo “conveniente”.