Los desafíos del CNE para las elecciones regionales del próximo domingo 29 de octubre

Estamos a cuatro días de las elecciones regionales y sigue creciendo la polémica entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Consejo Nacional Electoral, por cuenta de las determinaciones en las que esa corporación ha revocado avales a un número importante de candidatos.

La polémica surge por cuenta de la circular 002 del Consejo Electoral dirigida a las comisiones escrutadoras, en la que les recuerda que este domingo, los votos marcados por candidatos revocados no pueden contabilizarse como votos válidos o nulos, sino que debe considerarse como tarjeta no marcada y no tiene efectos para la fase de escrutinio.

El “enredo” crece porque algunos candidatos inhabilitados han entablado acciones jurídicas para que vía tutela, se les permita permanecer como candidatos, pese a las decisiones del CNE.

Cuando se habla de candidatos inhabilitados para las elecciones del próximo domingo por parte del Consejo Nacional Electoral, hablamos de tres casos puntuales que han sido los más visibles y los más polémicos: el caso de Tulio Gómez a la Gobernación del Valle, el caso de Patricia Caicedo a la alcaldía de Santa Marta y el de Rodolfo Hernández a la Gobernación del Valle del Cauca.

El presidente Petro dijo desde China : “le solicito al Consejo Nacional Electoral cumplir los fallos de los jueces y contar los votos de los candidatos cuyos derechos políticos han sido protegidos por ellos. No es el desacato a la justicia el camino a la democracia”.

Pero el presidente Petro no es el único que ha criticado las decisiones del Consejo Nacional Electoral, a quien algunos sectores acusan de estar actuando con cálculo electoral, incluso otras voces respetadas en el Congreso como la de Humberto De La Calle, quien criticó la incertidumbre que vive el país y dijo que se está abusando de las normas electorales y que a pocos días de las elecciones, increíblemente no está definido si algunos candidatos serán o no tenidos en cuenta.

Este episodio se suma a otros desafíos, entre ellos la polémica por el anuncio del presidente Petro para el pago de recompensas para quienes entreguen información sobre las personas que compren votos y la alerta por posibles alteraciones de orden público, sobre todo en zonas en donde están las disidencias de 'Iván Mordisco', sobre todo en municipios como Argelia, Cauca. No se descarta el traslado de mesas.

Al final, a cuatro días de las elecciones, la principal conclusión es que hay un ambiente enrarecido e incierto, marcado por decisiones del CNE y por el temor a la incidencia de grupos armados en la jornada.