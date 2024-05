Alcaldía de Bucaramanga cerró hospedaje por graves problemas de sanidad

La Secretaría de Salud de Bucaramanga realizó el sellamiento temporal de un hospedaje en el barrio Alarcón luego de que habitantes de la zona hicieran una denuncia por el evidente desaseo del lugar, el cual estaba afectando a los residentes cercanos. Ante la denuncia un equipo de la Alcaldía municipal hizo una inspección encontrando varios hallazgos y procediendo al cierre del lugar.

“Con acompañamiento de la Policía Nacional, esta autoridad efectuó medida de seguridad de clausura total temporal, por incumplimiento a la Ley 9a de 1979, es decir, por comportamientos contrarios a la limpieza, orden y aseo”, explicó la funcionaria de la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga, Diana María León Garrido.

Entre los hallazgos que encontraron lo integrantes de la Secretaría de Salud de Bucaramanga se evidenciaron aspectos sanitarios críticos, los cuales son susceptibles de mejora inmediata, ante esa situación de insalubridad le fue aplicada una medida de seguridad sanitaria que, según las autoridades, busca garantizar y mejorar las condiciones de salud y bienestar de los residentes del municipio de Bucaramanga.

“Para levantar esta medida los dueños de los establecimientos deben garantizar que puedan dar cumplimiento a los hallazgos que se encontraron relacionados con aspectos locativos, también, realizar y registrar orden y aseo y deben documentar e implementar el plan de saneamiento y de residuos sólidos”, agregó Diana María León Garrido.

Recientemente la Secretaría de Salud de Bucaramanga reveló el nombre de los siete negocios, seis de ellos restaurantes, que fueron sellados temporalmente por no cumplir normas desanidad y manejo de alimentos en la ciudad, esto después de realizar un operativo el pasado 7 de abril.

“Como son siete medidas son diferentes condiciones, pero en general, en uno no estaban utilizando la indumentaria adecuada, encontramos a algunas personas descalzas preparando alimentos; la contaminación cruzada en la más común y es que no podemos conservar en el mismo lugar comida preparada con comida cruda. Lo que tiene que ver con los elementos de trabajo, encontramos neveras en mal estado, plagas, cucarachas, roedores y la forma como se está almacenando los insumos no era la adecuada”, explicó la secretaria de Salud, Claudia Amaya.