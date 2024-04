Estos son los restaurantes sellados en Bucaramanga por higiene; en uno había ratones y cucarachas

La Secretaría de Salud de Bucaramanga reveló el nombre de los siete negocios, seis de ellos restaurantes, que fueron sellados temporalmente por no cumplir normas de sanidad y manejo de alimentos en la ciudad, tras un operativo que realizaron las autoridades de salud el pasado 7 de abril.

Los negocios intervenidos fueron: Muralla China, Nuevo Yeo Gui, Shan Ghai, Nueva china, El Nuevo Dragón Chino, Restaurante El Chino Jaime y el Supermercado Mas X Menos.

A estos establecimientos se les suspendió la operación, y podrán reanudar su actividad previa visita de la @AlcaldiaBGA para verificar el cumplimiento de las medidas que ocasionaron el sellamiento. pic.twitter.com/WkMDJKJG2i — Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA) April 11, 2024

De estos, dos fueron sellados con medida parcial y cinco con clausura total temporal, en uno de los restaurantes los funcionarios de la secretaría de Salud hallaron cucarachas y roedores, indicó la secretaría de Salud, Claudias Amaya.

“Como son siete medidas son diferentes condiciones, pero en general, en uno no estaban utilizando la indumentaria adecuada, encontramos a algunas personas descalzas preparando alimentos; la contaminación cruzada en la más común y es que no podemos conservar en el mismo lugar comida preparada con comida cruda. Lo que tiene que ver con los elementos de trabajo, encontramos neveras en mal estado, plagas, cucarachas, roedores y la forma como se está almacenando los insumos no era la adecuada”, explicó la secretaría de Salud, Claudia Amaya.

Publicidad

En el caso del Supermercado Mas X Menos, al cual le impusieron un sellamiento parcial, en el momento de la revisión encontraron en la zona de carnes que no estaba empacada correctamente.

“En el supermercado es que la carne molida no puede estar por norma en una bandeja donde hay bastante y tapan con papel, la carne molida tiene que estar debidamente etiquetada, rotulada y así es como se debe comprar en los supermercados”, indicó Amaya.

Publicidad

Los establecimientos deberán corregir las falencias halladas por la Secretaría de Salud, que nuevamente hará una nueva visita para constatar los cambios, de ello dependerá la reapertura de los negocios.

“La sanción depende de la investigación que hace la Secretaria de Salud y Ambiente, pero cuando existen situaciones agravantes, cuando no hay ninguna voluntad de corrección, las sanciones pecuniarias pueden ir hasta 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, puntualizó.

Los operativos de vigilancia, inspección y control se desarrollaron en establecimientos gastronómicos de Cabecera, San Alonso, San Francisco y Provenza.