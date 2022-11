No es cierto que venezolanas estén teniendo más hijos que las colombianas: Luz María Sierra

Tremendo alboroto armó la columna de la periodista Claudia Palacios en el diario El Tiempo sobre las venezolanas que llegan embarazadas a Colombia.

Le puede interesar: Más del 40 % de venezolanos quiere emigrar y su primera opción es Colombia

Publicidad

La etiqueta #Parendeparir, promovida en Twitter, ha sido tendencia en las redes sociales las últimas 24 horas y las reacciones se dividen en una mayoría que la critica duramente porque la considera como una expresión de xenofobia y de desprecio por los pobres; y otros que salen a apoyarla diciendo que tiene la razón.

A propósito de la columna hay que decir que la situación no es nada fácil. Conmueve hasta las lágrimas ver las historias de mujeres embarazadas que pasan la frontera caminando o con sus bebés en brazos, pensando que porque no tienen papeles se los pueden quitar. O las que están aquí viviendo en la calle, en carpas plásticas y muertas de miedo por la incertidumbre de la espera de su bebé, pero que les da más miedo aún devolverse a Venezuela. Son mujeres que han caminado muchos días para llegar. Que no están aquí porque quieran. Que no viven en la calle por placer.

No quieren tenerlos en Venezuela, porque las condiciones son tan precarias que en algunos hospitales los bebes nacen y en vez de ponerlos en incubadora los ponen en cajitas de cartón como se ha visto en hospitales del estado Anzoátegui.

Quedarse en Venezuela no es un simple capricho. Nadie les garantiza que si se quedan la mamá y el bebé sobrevivan. Como dice la revista Semana, en un muy buen especial sobre el tema, el Ministerio de Salud de Venezuela reconoce que la mortalidad infantil aumentó 30 por ciento desde 2016 con 11.466 fallecimientos de niños de 0 a 1 año. Y la mortalidad materna se disparó en 65%.

Publicidad

Y es verdad que están naciendo en Colombia un número importante de niños concebidos en Venezuela. En Bogotá nacen 200 cada mes. Es decir, cerca de 7 cada día.

Pero tampoco es que sean demasiados. Jorge Galindo, que es un periodista del País de España experto en datos, demuestra que la tasa de natalidad de los venezolanos en Colombia es apenas la mitad de la de los colombianos.

Publicidad

Los últimos datos dados por Migración Colombia dicen que hoy hay 1 millón 300 mil venezolanos en Colombia, y de ellos casi 200.000 son menores de edad. Según las cuentas de Migración, a finales de este año podrían ser 2 millones los venezolanos en Colombia.

Turquía, que es el país que ha recibido más refugiados de Siria, empezó en 2011 con 15.000 sirios y hoy alberga más de 3,5 millones.

Así que preparemos nuestro corazón porque esto apenas empieza.

Escuche esta columna:

Publicidad