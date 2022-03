Petro, ¿ir o no ir a los debates?

Gustavo Petro está ante un dilema fundamental en esta parte de la campaña: ¿asistir o no a los debates presidenciales? Situación similar que vivió hace cuatro años el entonces candidato y hoy presidente Iván Duque, quien decidió no asistir.

Al parecer, Petro también optará por no asistir; es lo que le recomiendan sus asesores. Excusas tendrá miles para justificar su ausencia en los debates.

Ser el puntero en las encuestas tiene sus riesgos y uno de ellos es el de exponerse a ser bombardeados por todos sus contrincantes, quienes no desaprovecharán la ocasión para hostigar al caballo que va ganando la carrera. Lo que le pasa a Petro le ha pasado a todos los candidatos que ocupan los primeros lugares en las encuestas.

Pero, si no asiste a los debates, Petro también se expone a que le cobren “la silla vacía” y lo señalen de cobarde por no dar la cara, tal y como sucedió hace cuatro años cuando el ausente era Duque.

Aunque Petro tiene la capacidad suficiente para afrontar los debates, optará por no asistir para no exponerse a dicho bombardeo de sus rivales, lo que no deja de ser una decisión riesgosa. Que lo diga si no Alex Char, cuyo ausentismo de los debates lo terminó pagando muy caro; de cualquier manera, el dilema de Petro no es fácil de resolver: si va lo trituran sus adversarios y si no va también.