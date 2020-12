Policía que perdió sus piernas en campo minado ahora patrulla las calles para ayudar a necesitados

Una tras otra, nos vamos acostumbrando a las malas noticias, a las que producen la injusticia, la corrupción y la violencia. Nos vamos volviendo pesimistas e incluso cínicos frente al futuro y la condición humana. Sin embargo si hacemos un alto, miramos con detenimiento nuestro entorno y vamos más allá de lo que hace bulla encontramos historias de superación, de solidaridad, de amor y de bondad. Qué bueno que alimentemos nuestro corazón también de ellas.

Por eso ayer cuando vi la historia del policía José Carvajal en Noticias Caracol decidí compartirla con ustedes y ofrecérselas como una inspiración para estos últimos día del año. Este policía perdió sus piernas hace varios años tras caer en un campo minado. El es una de las 11.975 víctimas por minas antipersonal que se han registrado hasta la fecha. En este año 2020 contamos 165 víctimas.

Este policía movido por la empatía, ahora patrulla las calles de Bogotá ayudando a habitantes de calle . Muchos de ellos tienen problemas de movilidad y utilizan palos para poder caminar. Es allí cuando el uniformado, una vez encuentra este tipo de historias, con ayuda de la institución y del sacerdote General de la Policía, Silverio Suarez, les regala prótesis o muletas.

José Carvajal no maldice la vida por su situación, no se queda paralizado ante su limitación, no deja que su corazón se llene de amargura y resentimiento sino que agradece estar vivo, se mueve en búsqueda de posibilidades y hace que de su corazón brote solidaridad y bondad para con aquellos que necesitan ayuda.

Cuando vi el video me cuestione porque seguramente nosotros nos quejamos más que él, dejamos que las limitaciones físicas se vuelvan mentales y que no nos permitan generar dinámicas de solidaridad.

Historias como estas me hacen creer en la humanidad, me hacen tener esperanza y me motivan a luchar por tener una sociedad más justa y solidaria. Esta historia debe ser fuente de inspiración para ti que seguramente tienes alguna posibilidad desde tu situación de ayudar a los demás.

Las situaciones cambian cuando nosotros damos el primer paso haciendo que cambien. No podemos esperar que todo sea mejor por arte de magia o porque otros hacen que sea posible. Este año lleno de tantas privaciones, sacrificios y pérdidas nos ha enseñado que somos capaces de vencer las dificultades pero que para ello tenemos que lanzarnos a ser mejores seres humanos.

José Carvajal, con su ejemplo, me mueve a ser más solidario con los que necesitan, espero que a ti también.

Escuche la reflexión y el análisis de Alberto Linero en Mañanas BLU: