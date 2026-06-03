¿Por qué el presidente Petro no tiene razón en denuncias sobre supuesto fraude en elecciones?

Las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre un posible fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, fueron desmentidas anoche punto por punto por la Registraduría, con base en documentos que demuestran la transparencia del proceso electoral.

1. El presidente Petro afirmó, sin presentar pruebas, que el software de preconteo fue modificado dos veces el pasado martes 26 de mayo, lo que según el jefe de Estado, “consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas”.

La Registraduría le respondió al presidente que el pasado 26 de mayo no se realizó modificación alguna del software electoral sino que por el contrario, ese día se dejó a disposición de los partidos políticos, la carpeta denominada “básicos auditores presidente 2026” y el archivo de la DIVIPOLE (División Política Electoral), el cual contiene información de las mesas por cada puesto de votación dispuesto en Colombia y en el exterior.

2. El presidente Petro aseguró que “en el conteo de votos de los hermanos Bautista, aparecen 5.300 mesas con más de 300 votos en el día, que es la cifra que máximo pueden votar en las horas de elección, muchas llegan a 700 votos”.



La Registraduría le respondió al presidente Petro que efectivamente los potenciales por cada mesa de votación son de 360 ciudadanos por mesa en cabeceras municipales y corregimientos, pero advierte que no son las únicas cifras, porque los potenciales por mesa en puestos censo, como Corferias, alcanzan los 500, 800 y hasta 1.200 ciudadanos.

Y agrega que por lo tanto es absolutamente entendible que en más de 5.300 mesas existan votaciones superiores a los 300 votantes, pero advirtiendo que todas esas mesas fueron objeto de verificación, revisión y consolidación, por parte de jueces de la República y agrega que en esas 5.300 mesas de las que habla el presidente Petro “obtuvieron altas votaciones las diferentes campañas políticas”.