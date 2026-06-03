Presidente Petro acusa de traición a Donald Trump por romper pacto de no intervención en Colombia

El presidente Gustavo Petro calificó como una traición el aparente incumplimiento de un compromiso por parte de Donald Trump para no intervenir en los asuntos internos del país.

El mandatario afirmó, en diálogo con el sistema público de medios, que el presidente estadounidense “traiciona el acuerdo que hizo conmigo en mi conversación personal, que no era intervenir en Colombia”. Según el jefe de Estado, Trump le impuso restricciones logísticas para asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), impidiéndole dictar una conferencia universitaria y reunirse con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

En la misma declaración, el mandatario desmintió sus propias afirmaciones sobre su dimisión al cargo para coordinar la actividad proselitista de Iván Cepeda. El mandatario negó que vaya a ponerse al frente de la campaña de Cepeda y calificó esa interpretación como una “mentira periodística”.

Iván Cepeda, candidato presidencial Foto: Blu Radio

Explicó, según él, que la publicación que hizo en su cuenta en X hacía referencia a un compromiso distinto asegurando que en realidad lo que quería decir es "Me pongo al frente de la batalla por la vida". Sin embargo, el presidente escribió el 31 de mayo que desconocía el resultado del preconteo que dio como ganador a Abelardo De La Espriella, denunció un supuesto fraude electoral, admitió fallas en la campaña de Cepeda y anunció: “Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.



Abelardo De La Espriella Foto: AFP

Petro argumentó que su mensaje en realidad se enfocaba en la protección de los derechos ciudadanos y la seguridad del país, más allá del actual debate electoral. Por último, el presidente Petro insistió en que tiene las pruebas de presuntas irregularidades en el censo electoral. Sostuvo que posee evidencias que demuestran la manipulación del sistema informático que administra la Registraduría.

De acuerdo con su testimonio, cinco días antes de la jornada electoral del pasado domingo se registró el ingreso no autorizado al programa de escrutinio, operado por “los hermanos Bautista”, accionistas mayoritarios de Thomas Greg & Sons. El mandatario indicó que en esa modificación se incorporaron 885.400 cédulas adicionales después del cierre oficial de las inscripciones del censo, alterando los datos en 5.300 mesas de votación que calificó como atípicas, situadas principalmente en los consulados de Colombia en el exterior.

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