¿Por qué hay tantos escándalos de corrupción en la justicia? Expertos debaten

En diálogo con BLU Radio, el expresidente de la Corte Constitucional y rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao, se refirió a la importancia de mantener una justicia recta y afirmó que el problema de la corrupción no se puede generalizar en todo el aparato judicial.



“La justicia es la llamada a resolver no solamente los problemas entre los poderes públicos sino entre ciudadanos (…) Si la justicia se corrompe ya no hay dónde acudir”, señaló.



“El problema de la corrupción es de la formación ética, el espíritu arribista de las personas que caen en la justicia y eso se arregla persiguiendo y capturando a los corruptos”, agregó.

Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, Hernando Torres, analizó recientes casos de corrupción y afirmó que el problema ético permea otras instancias de la sociedad.



“El ambiente de la corrupción se ha instalado en todos los escenarios, en la política, en lo privado y en las ganas de esa cultura permanente de lucro”, apuntó.



El senador y exministro de Justicia Jorge Eduardo Londoño también hizo parte del debate y resaltó que “la justicia es un valor sustancial y fundamental de la sociedad y sin eso es imposible que una democracia pueda construirse”.



