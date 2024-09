Cuando ejercía el presbiterado, solía decir en tono de chanza que prefería hacer homilías para adultos que para niños. Los niños, con sus preguntas constantes, nunca quedaban satisfechos fácilmente, mientras que los adultos, quizás por vergüenza, aunque no comprendieran o tuvieran dudas, preferían poner cara de que habían entendido. Aunque era una hipérbole, lo cierto es que, de manera extraña, a medida que nos hacemos adultos, nos da miedo preguntar o cuestionar. Nos cuesta admitir que no entendemos o simplemente que no estamos de acuerdo con lo que se nos dice.

Recordemos que preguntar es una acción fundamental en la comunicación humana. Nos permite buscar información o aclaraciones sobre un tema, expresar curiosidad, obtener datos, comprender mejor una situación o, incluso, iniciar una conversación. Creo que hemos perdido algo valioso al temer hacer preguntas, porque el conocimiento y la comprensión dependen de nuestra capacidad de cuestionar. Quien pregunta demuestra su interés por aprender, explorar diferentes perspectivas y profundizar en su comprensión al conectar con nuevos conocimientos.

Lo más importante es que preguntar fomenta el pensamiento crítico. Al hacerlo, estimulamos nuestra capacidad para analizar información, evaluar argumentos y resolver problemas, lo cual es esencial en una época en la que abunda la desinformación y algunos intentan engañar y manipular con mentiras disfrazadas de verdades. Es cierto que a veces las preguntas pueden incomodar al interlocutor, pero de eso se trata de generar la incomodidad anterior a la comprensión

Preguntar no es tarea fácil. Requiere una comprensión inicial del tema en discusión y la sensatez de no quedarse en lo obvio, sino de ir más allá, buscando nuevas comprensiones. En una ocasión, con mis alumnos, ensayé una evaluación en la que yo les presentaba respuestas, y ellos debían encontrar las preguntas correspondientes, además de plantear otras posibles.

Publicidad

Admiro a quien es capaz de decir "no sé" ante una pregunta. Ya que se nos ha hecho creer que debemos saber de todo y tener una respuesta para cada pregunta, como si eso fuera posible o necesario.