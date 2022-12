La felicidad del ser humano no depende de que otros aplaudan. No hay que permitir que las nuevas dinámicas sociales nos hagan perder la dignidad.

A propósito del #BirdBoxChallenge, queda en evidencia la estupidez que significa arriesgarse para agradar a los otros. Ha sido tan desbordada la participación en el reto, que Netflix debió emitir una declaración oficial para que las personas no se hagan daño.



