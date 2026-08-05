“Al próximo Contralor le pedimos que sea independiente y que castigue a los corruptos”: Rodrigo Lara

Rodrigo Lara, ministro del Interior designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, afirmó que el nuevo gobierno espera que el próximo Contralor General actúe con independencia y tenga como prioridad la lucha contra la corrupción.

“El nuevo contralor debe ser una figura independiente y al servicio de los colombianos. Estar al servicio de los colombianos implica perseguir la corrupción. Debe ser un contralor anticorrupción y no pro-corrupción”, sostuvo Lara.

Lara aseguró que, a su juicio, durante el gobierno saliente se han presentado casos de corrupción que deberán ser investigados, especialmente en la etapa final de la administración.

“Hemos visto muchísima corrupción en este gobierno y particularmente ahora que están terminando y contratando a última hora. Esa corrupción debe ser perseguida. No puede haber impunidad con la corrupción de ningún gobierno, y tampoco de este”, señaló.



En medio de sus declaraciones en un evento de Prisa Media, Lara también se refirió a la relación del nuevo gobierno con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con el Centro Democrático. Aseguró que existe respeto hacia el y hacia esa colectividad y manifestó la intención de trabajar de manera conjunta.

“Por parte nuestra y por parte mía, los mejores sentimientos para con y hacia el presidente Álvaro Uribe, para su partido, el que respetamos, valoramos y con el que queremos trabajar. Los colombianos han puesto en este gobierno sus esperanzas, y hay una fe muy grande en que podamos resolver muchos problemas. Invitamos a todos los partidos que creen en la resistencia constitucional, que creen en la separación de poderes como el Centro Democrático a que nos acompañan en este propósito. Los colombianos no entenderían nada diferente a eso”, expresó.

Asimismo, reiteró que esperan la asistencia del expresidente Uribe a la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, prevista para este 7 de agosto en Cali. “Esperamos al presidente Uribe con mucho afecto y con mucho cariño”, concluyó.