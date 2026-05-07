Benedetti sobre Paloma Valencia: "Yo no he llegado a la campaña ni de ella ni de ningún candidato"

El ministro del interior, Armando Benedetti, se refirió a la polémica que se desató en las últimas horas por las revelaciones de la senadora Paloma Valencia según las cuales sus comunicaciones fueron, presuntamente, interceptadas. En esos chats habría conversaciones con entre Valencia y Benedetti, que serían de carácter institucional y que tendrían relación con la seguridad de la candidata presidencial.

Benedetti aclaró que no va a llegar a ninguna campaña pues es funcionario y no puede participar en política. Sin embargo, dijo que su apoyo no sería para Valencia.

"¿Cuándo será que se acaben tantos tontos tratando de meterme en todo? A veces me siento una figura. La senadora Paloma Valencia tiene todo mi cariño, aprecio y respeto, trabajamos durante 8 años en el Senado, de todo corazón espero que le vaya bien en el camino que ha emprendido. Yo no he llegado a la campaña ni de ella ni de ningún candidato, me lo prohíbe la ley. Si mañana renunciara y apoyara un candidato sería al que siguiera con el exitoso proyecto del presidente Gustavo Petro", dijo Benedetti.

Ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: AFP.

El abogado Jaime Lombana presentó una denuncia ante la Fiscalía por los delitos de acceso abusivo a sistema informático, para que se investigue el caso de Valencia.



“La doctora Paloma Valencia, de días atrás, me viene expresando su preocupación por tener la convicción de que su teléfono está hackeado, ya que le adivinan sus movimientos y sus desplazamientos, y que ella tiene prueba de hechos que son coincidentes”, dijo Lombana.