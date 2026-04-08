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Blu Radio  / Política  / Cámara aprobó proyecto para fortalecer la Ley General de Cultura en Colombia

Cámara aprobó proyecto para fortalecer la Ley General de Cultura en Colombia

La iniciativa del Ministerio de las Culturas pretende modernizar el marco normativo del sector, ampliar la participación de artistas y gestores, y garantizar mayores recursos para la cultura en todo el país.

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