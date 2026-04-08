Cámara aprobó proyecto para fortalecer la Ley General de Cultura en Colombia

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto de fortalecimiento a la Ley General de Cultura, una iniciativa impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes que busca actualizar el marco normativo del sector cultural en el país, vigente desde hace 28 años. Con este aval, el proyecto continuará su trámite legislativo y pasará a tercer debate en la Comisión Sexta del Senado.

La propuesta, identificada como el Proyecto de Ley 625 de 2025, pretende responder a las demandas históricas de artistas, gestores, creadores y comunidades culturales, con el objetivo de ampliar su participación en las decisiones públicas y mejorar sus condiciones dentro del ecosistema cultural colombiano. Según el ministerio, se trata de una construcción colectiva en la que participaron más de 7.000 personas a través de 85 mesas de diálogo realizadas en 17 encuentros regionales.

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, destacó que la iniciativa logró un amplio consenso político y aseguró que el proyecto representa una apuesta construida desde las necesidades reales del sector. El articulado busca fortalecer el Sistema Nacional de Cultura, robustecer los mecanismos de participación territorial y ampliar el acceso de los colombianos a los bienes y servicios culturales.

Yannai Kadamani Fonrodona Foto: Instagram yannaia_kadamani

Entre los principales puntos del proyecto se encuentran cuatro ejes fundamentales: la dignificación del sector cultural, el fortalecimiento de la gobernanza y los espacios de participación, la articulación de la cultura con otros sectores como la educación, el turismo, la ciencia y la economía, así como el aumento y protección de recursos para la financiación y los estímulos culturales.



El ministerio aclaró que esta reforma no elimina los beneficios existentes en la actual legislación cultural, sino que busca actualizar y ampliar las herramientas legales para responder a los nuevos retos del sector. De ser aprobado en el Senado, el proyecto marcaría una de las transformaciones más importantes de la política cultural colombiana desde la expedición de la Ley 397 de 1997.