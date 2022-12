Candidatos a alcaldías y gobernaciones se rajan en planes de gobierno: MOE

La MOE encontró que el 56% de los candidatos a las alcaldías de las capitales no saben de dónde saldrán los recursos para cumplir su plan de desarrollo, en caso de ser elegidos el próximo 27 de octubre.

La Misión de Observación Electoral llegó a estas conclusiones tras un análisis de 176 programas de gobierno de candidatos a las 32 gobernaciones del país y de 253 postulados a las 32 capitales departamentales.

“Desafortunadamente muchos programas de gobierno tanto de alcaldía como de gobernación les hace falta información relevante para que la ciudadanía pueda elegir de manera transparente e imparcial sobre quién sería la mejor opción para dirigir”, expresó Gabriel Angarita, coordinador de Asuntos Públicos y Transparencia.

La investigación arrojó que los departamentos con más falencias son Córdoba, Vaupés, Amazonas, Chocó, Guainía, Atlántico, Cauca y Vichada.

“Los candidatos a las alcaldías municipales en general tienen muy malos programas de gobierno en temas del diagnóstico, ya que el 42% de estos programas no tienen un diagnostico fuerte. También, encontramos una falta muy grave del 56% en financiación del programa”, señaló Angarita.

Asimismo, la MOE señaló que los programas de gobierno de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá tienen algunas debilidades.

“Es negativo el hecho que los candidatos tengan un mal diagnóstico de la ciudad porque el hecho de que aparezcan que es superficial el diagnóstico, pues lo programas de gobierno, genera un llamado de atención a la hora de saber cuáles son los problemas reales que tiene la capital”, dijo Gabriel Angarita.

El estudio revela que los candidatos a las alcaldías en un 50,2% no tiene en cuenta el diagnóstico del municipio, el 68 % no propone una visión de desarrollo y el 56% no sabe de dónde van a sacar recursos para cumplir sus promesas de campaña, tampoco tienen propuestas incluyentes para mujeres y población LGBTI.